Племянница и друг Майкла Джексона заявили, что автор скандального фильма «Покидая Неверленд» всем солгал



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Скандал вокруг обличительного документального фильма о Майкле Джексоне лишь набирает обороты

«Покидая Неверленд» разделил поклонников поп-короля на два лагеря: тех, кто отрёкся от певца, и поклонников, не пожелавших верить обвинениям в педофилии. Недавно племянница Джексона Брэнди, а также его друг Аарон Картер заявили, что картина состоит из лживых показаний, и обратили внимание журналистов и общественности на ряд несоответствий.

Брэнди Джексон выступила против авторов «Покидая Неверленд» — Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака: «Когда я посмотрела фильм, то была поражена. Всё, что Уэйд описывал в фильме — полнейшая глупость. Он говорил не о моем дяде, а о совершенно другом человеке. Вот почему эта история изменилась за последние 15 лет. Всё, что он когда-либо говорил о Майкле, полная противоположность тому, что он заявляет в своём фильме. Дело вот в чём: Уэйд сказал, что боялся отправиться с Майклом в тюрьму, если расскажет о насилии с его стороны, но он был уже взрослым, когда свидетельствовал во второй раз».

Аарон Картер, который упоминается в фильме, как потенциальная жертва, тоже встал на защиту Майкла Джексона. «Вы взрослые люди! Почему, когда Майкл был ещё жив, вы поддерживали его и боготворили, давали в его пользу показания под присягой? А когда он умер, вы решили напомнить о себе и вспомнить старые обиды! Всё, что вы сейчас делаете — топчетесь на могиле Майкла и его добром имени», — гневно обратился к авторам Картер.

И Брэнди, и Аарон не просто так заговорили о показаниях под присягой. В 2005 году Уэйд Робсон заявил в суде, что Майкл Джексон никогда не совершал никаких преступных действий по отношения к нему, поэтому теперь правдивость фильма «Покидая Неверленд» действительно находится под большим вопросом.

Джерело: popcornnews