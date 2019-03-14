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    Жизнь

    Внучка Елизаветы II впервые официально вышла в свет со своим бойфрендом – разведенным миллионером

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    Внучка Елизаветы II впервые официально вышла в свет со своим бойфрендом – разведенным миллионером

    Появление принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци – явный признак того, что вскоре влюбленные объявят о помолвке

    На состоявшемся 12 марта благотворительном вечере в Национальной портретной галерее Лондона блистали многие мировые знаменитости. Светское мероприятия посетили Виктория Бекхэм, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, а также венценосные особы, среди которых гости увидели внучку Елизаветы II принцессу Беатрис. Но не одну, а в сопровождении возлюбленного, разведенного миллионера Эдоардо Мапелли Моцци, с которым наследница дома Виндзоров встречается уже несколько месяцев.

    Совсем недавно мировые СМИ сообщили о том, что последняя незамужняя принцесса Британии закрутила отношения с красавцем-мультимиллионером. Впрочем, ее избранник оказался далек от идеала.

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    Внучка Елизаветы II впервые официально вышла в свет со своим бойфрендом – разведенным миллионером
    Внучка Елизаветы II впервые официально вышла в свет со своим бойфрендом – разведенным миллионером
    Внучка Елизаветы II впервые официально вышла в свет со своим бойфрендом – разведенным миллионером
    Внучка Елизаветы II впервые официально вышла в свет со своим бойфрендом – разведенным миллионером
    Внучка Елизаветы II впервые официально вышла в свет со своим бойфрендом – разведенным миллионером

    Примечательно же в этом то, что пара впервые вышла в свет на официальное мероприятие вместе, не скрываясь от вспышек фотокамер и десятков любопытных глаз. Многие сочли это появление явным признаком того, что в скором времени влюбленные объявят о помолвке.

    Кстати, и Беатрис, и Эдоардо на этом вечере блистали. Для первого выхода в свет в качестве пары, влюбленные выбрали вечерние наряды. 34-летний миллионер надел классический черный смокинг с бабочкой, а принцесса – бордовое платье за 5600 долларов, пишет People.com.

    Напомним, распорядительницей благотворительного вечера была Кейт Миддлтон, пришедшая на светский раут в перешитом платье двухлетней давности.

    Джерело: teleprogramma.pro

    знаменитости
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