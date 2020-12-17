Рождественские праздники в Киевской опере: яркий мюзикл и неоклассический балет

Рождественская классика - балет Петра Чайковского «Щелкунчик» - в Киевской опере предстает в духе винтажных 50-х годов ХХ века

С 21 декабря Киевская опера (Киевский академический театр оперы и балета для детей и юношества) начинает марафон рождественско-новогодних представлений. В течение трех недель на сцене театра состоится мюзикл в лучших традициях Бродвея «Санта 2. Глобальное потепление» и неоклассический балет «Щелкунчик».

«Санта 2. Глобальное потепление» - это история о справедливости, дружбе и любви к собственной планеты. Композитором мюзикла стал соучредитель театра «Мизантроп» Дмитрий Саратский, автор либретто и режиссер - музыкант, солист группы «Aviator» Дмитрий Тодорюк. Соавторами сюжета стали герои спектакля - дети и подростки.

«Санта 2. Глобальное потепление»

Рождественская классика - балет Петра Чайковского «Щелкунчик» - в Киевской опере предстает в духе винтажных 50-х годов ХХ века. Хореография спектакля решена средствами неоклассического и модернового балета, в котором каждый персонаж наделен собственной танцевальной лексикой. Автор хореографии и постановщик Артем Шошин отмечает: «Моей задачей является создание нарратива о любви, главными элементами которого станут искренность и чистота. Чистота мыслей, чувств и исполнение».

Расписание представлений:

• «Санта 2. Глоабльне потепление»: с 21 до 25 декабря и с 28 до 30 декабря в 12:00 и 15:00

• «Щелкунчик»: 31 декабря в 12:00 и 18:00, с 2 до 5 января в 12:00 и 15:00, 6 января в 12:00