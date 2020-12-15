Apple выпустила большое обновление для Shazam

Компания Apple приобрела Shazam в 2018 году

Сегодня компания Apple выпустила крупное обновление для приложения распознавания музыки Shazam. В частности апдейт приносит инструмент для распознавания музыки в настольные браузеры. Пока эта функция работает только в Safari, Chrome и Firefox на macOS и Chrome OS.

В обновленном приложении больше внимания уделяется поиску музыки. Главная кнопка стала темнее, а вертикальное смахивания открывает «Мою музыку». Кроме того, пользователи смогут увидеть, какая музыка сейчас популярна, с помощью Charts, которые теперь доступны в поиске.

Также были усовершенствованы возможности синхронизации как для пользователей Apple Music, так и для пользователей Spotify. Что касается Apple Music, то приложение теперь будет синхронизировать прошедшие «шазамы» пользователей с музыкальным сервисом. Причем если пользователь удалит песню с Apple Music, она не будет снова добавлена Shazam.

Что касается Spotify, то приложение найдет и синхронизирует новые песни. А если пользователь Spotify потеряет соединение, Shazam попытается синхронизировать данные снова во время последующего использования приложения.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.