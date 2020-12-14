Умершая дочь Столара жила в США и была певицей (фото)

Девушка дала интервью незадолго до смерти

19-летняя дочь народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Вадима Столара Диана, которая недавно скончалась во сне, жила в США и писала песни под псевдонимом LilSlavic.

В недавнем интервью журналу She Magazine USA девушка рассказала, что музыка «всегда была частью» нее, однако выражать себя ей иногда мешали внешние обстоятельства.

Отмечается, что в 19 лет у нее уже было около 45 000 стримов в месяц на Spotify, и это число только росло. Когда девушке было 15, она переехала в США, чтобы воплотить свои мечты, несмотря на языковой барьер.

«Я делаю все это, чтобы моя семья и мои родители гордились мной. Я не верила, что могу стать певицей, но моя мама верила. По большей части сейчас я пою из-за мамы. Мои родители помогли мне, когда я была на самом дне», – отметила Столар.

Самая популярная песня Дианы Столар – композиция Sorry Bruh. Ролик, опубликованный 18 ноября 2020 года, набрал в YouTube около 25 тысяч просмотров.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.