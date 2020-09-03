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    Жизнь

    Как жена Лещенко заставила танцевать чиновника из Кабмина (видео)

    • Розсилка
    Как жена Лещенко заставила танцевать чиновника из Кабмина (видео)

    Чиновник иустроил жаркие танцы прямо у окна

    Вечером во вторник, 1 сентября, представители развлекательных заведений и ресторанного бизнеса устроили музыкальный ивент в знак протеста против ограничений, введенных правительством.

    В частности, с сетом перед Кабмином выступила супруга экс-нардепа Сергея Лещенко, диджей Анастасия Топольская. Эффектная девушка зажгла не только импровизированную дискотеку для митингующих, но и заставила расшевелится госслужащих.

    Так, на видео засветился чиновник из Кабмина, который устроил жаркие танцы прямо у окна. Толпа встретила его одобряющими криками.

    Отметим, что участники акции протеста требовали отменить ограничения на проведение культурных событий во время адаптивного карантина.

    Митингующие также требовали полностью или частично освободить от налогов субъектов хозяйствования в сфере развлечений или оказать финансовую помощь пострадавшим в результате действия запретов и ограничений.

      

    музыка карантин новости
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