Киевская опера открывает 39-й театральный сезон шедеврами мировой музыки



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На сцене выступят солисты ведущих оперных театров мира

12 сентября в 19:00 Киевская опера (Киевский академический театр оперы и балета для детей и юношества) открывает 39-й театральный сезон гала-концертом «Шедевры мировой музыки».

Впервые с начала карантина зрители услышат яркие оперные номера в привычной среде театрального зала, ведь живое исполнение, по мнению организаторов, не заменить ли нечем. Именно поэтому лозунгом открытия 39-го сезона Киевской оперы стал тег «#почуй_справжнє». Такой лозунг отмечает возможность слушать любимую музыку вживую, а также фокусирует внимание на выдающихся произведениях, ставших бессмертной классикой.

Особенностью вечера будут выступления приглашенных солистов ведущих оперных театров мира (Metropolitan Opera, Teatro alla Scala, Opéra national de Paris, Teatro la Monnaie, Covent Garden), победителей престижных конкурсов «Operalia» и «BBC Cardiff Singer of the World».

«Пандемия Covid -19 стала настоящим вызовом не только для Киевской оперы, но и для всей сферы культуры. Впрочем, мы адаптируемся к новым условиям: корректируем репертуар для привлечения меньшего количества исполнителей, обеспечиваем дистанцию при рассадке зрителей в зале, находим новые форматы для общения со зрителями, например концерты с балкона театра и проект «Если ты не идешь в театр - театр приходит к тебе». Мы верим в то, что все будет хорошо, и именно с такой верой открываем наш 39-й театральный сезон», - отмечает директор-художественный руководитель театра Петр Качанов.

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