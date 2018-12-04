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    Жизнь

    Вячеслав Узелков развелся с женой?

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    <span>Вячеслав и Марина Узелковы</span> - Вячеслав Узелков развелся с женой?
    Вячеслав и Марина Узелковы
    Телекритика

    Украинский боксер и тренер шоу «Зважені та щасливі» развелся с супругой Мариной спустя 19 лет брака

    Украинский профессиональный боксер Вячеслав Узелков развелся со своей супругой Мариной, вместе с которой он в качестве тренера принимал участие в проекте «Зважені та щасливі» на СТБ. По информации украинских СМИ пара развелась еще осенью.

    «Дети - это отражение вашей любви. Не забывайте о своих и о чужих детях. Чужих детей не бывает. Моя Марина подарила мне двух чудесных ребятишек. И я, всю жизнь, буду ей  благодарен», - написал боксер.

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    Стоит отметить, что Вячеслав и Ирина познакомилась еще в студенческие годы и прожила в браке 19 лет. У пары есть двое детей – сын Роберт и дочь Оливия. Супруги часто публиковали в сети семейные фотграфии и появилялись на публике вместе.

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