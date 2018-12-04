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    Шоу-биз

    Участница «Топ-модели по-украински» призналась, что мать ее била скалкой

    • Розсилка
    Яна Кутишевская - Участница «Топ-модели по-украински» призналась, что мать ее била скалкой
    Яна Кутишевская

    Во время «Последнего шанса» Яна Кутишевская вспомнила о неприятных моментах своей жизни

    Такие истории редко рассказывают. Тем более, делятся публично. Во время «Последнего шанса» номинанты недели – Егор Степаненко и Яна Кутишевская – снимали социальные ролики о насилии в семье для фонда ООН. Тогда Яна и рассказала о проблемах в своей семье.

    Такие истории редко рассказывают. Тем более, делятся публично. Во время «Последнего шанса» номинанты недели – Егор Степаненко и Яна Кутишевская – снимали социальные ролики о насилии в семье для фонда ООН. Тогда Яна и рассказала о проблемах в своей семье.

     «Для меня это больная тема, и как бы грустно это ни звучало, но да, в моей семье было насилие, – говорит Яна. – Некоторое время у меня были очень плохие отношения с мамой. Она срывалась на мне и морально, и физически. Плохо вытерла пыль – мама берется за веник и бьет меня веником. Не поняла или не могу выполнить домашнее задание – сразу прячусь, чтобы не получить. За любую провинность мама велела мне ложиться на диван и запрещала вставать, пока она не ударит меня определенное количество раз. Что было под рукой, тем и била. Скакалкой, веником. Это длилось примерно с 6-ти до 14-ти лет».

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    Участница «Топ-модели по-украински» призналась, что мать ее била скалкой
    Участница «Топ-модели по-украински» призналась, что мать ее била скалкой

    Чем старше Яна становилась, тем лучше становились ее отношения с матерью.

    «Мама переосмыслила все, и сейчас у нас хорошие отношения, – говорит Кутишевская. – Я не обижаюсь, не злюсь, не виню ее. Понимаю, что маме было очень трудно – она осталась одна с двумя детьми. Без денег, без поддержки, без любящего мужа. Без ничего. Я понимаю, почему она срывалась. И все равно считаю свою маму лучшей, и очень ее люблю».

    У второго номинанта – Егора Степаненко – тоже непростые отношения с родственниками. Но если у Яны насилие было физическим, то у Егора – психологическим.

     «Я рос без отца, и все родственники по отцовской линии не признавали меня как внука, – говорит Егор. – Дед меня родным вообще не считал. А бабушка унижала и говорила: «Зачем ты родился». Отец тоже не особо горел желанием общаться со мной. Мне очень сложно говорить об этом, но если благодаря моей истории кто-то задумается об этой проблеме, будет хорошо».

     

     

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