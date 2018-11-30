Весь в отца: Внебрачный сын Шварценеггера показал стальные мышцы
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Розсилка
Фанаты нашли у сына «железного Арни» гены «Терминатора»
Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера 21-летний Джозеф Баена решил пойти по стопам знаменитого отца и начал заниматься бодибилдингом. Результат своего упорного труда парень записал на видео и выложил в Инстаграм.
В ролике, снятом в спортивном зале, Джозеф позирует в окружении тренажеров, одетый в широкую желтую футболку и тренировочные шорты. Профессионально двигаясь, он показывает на камеру свои внушительные мышцы.
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«Это только начало», – подписал Джозеф свой пост в соцсети. Увидевшие эти кадры поклонники Арни с восхищением высказались о его сыне. Фанаты единодушно заявили, что Баена вырос почти полной копией Шварценеггера, унаследовав «гены Терминатора».
Напомним, матерью Джозефа Баены стала домработница артиста и политика Милдред. Об этой связи Шварценеггер рассказал супруге позднее, после ухода с должности губернатора Калифорнии.