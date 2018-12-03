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    Шоу-биз

    Дженнифер Энистон призналась, что в детстве ей не хватало материнской любви

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    Дженнифер Энистон - Дженнифер Энистон призналась, что в детстве ей не хватало материнской любви
    Дженнифер Энистон

    Дженнифер и Нэнси Доу плохо ладили между собой

    Американская актриса Дженнифер Анистон редко комментирует свою личную жизнь, и одной из тем, на которые она говорит очень неохотно, это ее отношения с матерью, Нэнси Доу.

    Ее нет уже несколько лет, а Джен до сих пор помнит, как не хватало ей, маленькой, материнского тепла.

    Об этом она рассказала в интервью The Sunday Telegraph, пишет The Daily Mail.

    «Она была моделью, и главным для нее был внешний вид, ее внешность и моя внешность. С меня не вышел модельный ребенок, на которого она надеялась, и это очень сильно на мне отобразилось», - призналась Энистон.

    «Маленькой девочке хотелось, чтобы мама ее любила, но она была слишком занята вещами, которые, самом деле, не имеют значения», - добавила актриса.

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    Дженнифер Энистон призналась, что в детстве ей не хватало материнской любви
    Дженнифер Энистон призналась, что в детстве ей не хватало материнской любви
    Дженнифер Энистон призналась, что в детстве ей не хватало материнской любви
    Дженнифер Энистон призналась, что в детстве ей не хватало материнской любви
    Дженнифер Энистон призналась, что в детстве ей не хватало материнской любви
    Дженнифер Энистон призналась, что в детстве ей не хватало материнской любви
    Дженнифер Энистон призналась, что в детстве ей не хватало материнской любви
    Дженнифер Энистон призналась, что в детстве ей не хватало материнской любви

    Как известно, Дженнифер и Нэнси ладили плохо и на многие годы вообще перестали общаться после того, как мать выпустила книгу воспоминаний о звездной дочери. Доу перенесла два инсульта и умерла в 2016 году.

     

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