Мама Кейт Миддлтон дала свое первое интервью



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Пиппа, Кейт и Кэрол Миддлтон Legion-Media

В честь 30-летия собственного бизнеса мама Кейт Миддлтон дала свое первое интервью

Изданию The Telegraph Кэрол Миддлтон рассказала о том, как изменилась ее жизнь после того, когда ее дочь стала герцогиней, и поделилась некоторыми семейными подробностями.

По словам Кэрол, она уже привыкла к тому, что она мать будущей королевы. Более того, большую часть времени ее жизнь вполне обычная, не считая королевских мероприятий.

«Ходить на крестины Луи и свадьбу Кэтрин довольно странно, но, в конце концов, они моя семья», — заявила она.

Старшая Миддлтон также рассказала, что Кейт и Пиппа принимали активное участие в развитии их семейного бизнеса. Тогда еще будущая герцогиня Кембриджская даже выступала в роли модели, а затем стилиста.

«Кэтрин была на обложке одного из каталогов, задувала свечи. Потом она занималась организацией и стилистикой, а Пиппа вела блог», — призналась Кэрол.

К слову, во время интервью мама Кэтрин призналась, что получила от герцогини текстовое сообщение с пожеланием удачи.

«Миддлтоны очень близки. Видите, даже у герцогини Кэмбриджской найдется время написать своей маме», — шутливо заявила она.

Говоря о предстоящих планах, Кэрол рассказала, что Рождество Уильям и Кейт вместе с детьми отметят с семьей Кэтрин. Для внуков она уже подготовила небольшой сюрприз, который их очень обрадует. Дело в том, что Кэрол обожает рождественские ели и ставит их в доме как можно больше.

Так, например, к приезду принца Джорджа и принцессы Шарлотты в детской появится дерево, которое они сами смогут украсить. Даже королева Елизавета II однажды призналась, что ее правнуки с удовольствием помогают наряжать рождественское дерево в Букингемском дворце.

Джерело: graziamagazine.ru