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    Выше, чем в Рио. В Бразилии строят новую статую Иисуса Христа

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    Выше, чем в Рио. В Бразилии строят новую статую Иисуса Христа

    Монумент станет третьей по высоте статуей Иисуса Христа в мире

    В бразильском городе Энкантаду строят новую статую Иисуса Христа-Покровителя (Christ the Protector), которая будет выше статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро на 5 метров. Об этом сообщает Би-би-си.

    На прошлой неделе установили руки и голову 43-метровой статуи. Размах рук составляет 36 метров, а на уровне груди (40 метров высоты) установят смотровую площадку, куда туристов будет доставлять лифт. Монумент станет третьей по высоте статуей Иисуса в мире, выше него будут только памятники в Индонезии (52,55 метра) и Польше (52,5 метра).

    Строительство статуи начали в 2019 году по предложению местного политика Адроальдо Конзатти, который умер в марте от коронавируса. Проект, оцениваемый в $350 тысяч (более 27 миллионов рублей), планируют завершить к концу года. Статую возводят при поддержке Ассоциации друзей Христа. Деньги на строительство собрали за счет пожертвований.

    Ранее «Скотч» сообщал, что политик ЮАР произносил серьезную речь, пока у него за спиной не появилась голая жена.

    Дело в том, что в разгар речи чиновника в комнату вошла его обнаженная жена. Женщина уверенными шагами направилась прямо в сторону мужа, однако потом скрылась из кадра. Веселье политиков прервала председатель комитета Фейт Мутамби, которая попросила, чтобы супруга Инкоси приняла подобающий вид, пишет Times Live.

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    Теги: строительство
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