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    Жизнь

    Взаимопонимание во всем: Осадчая и Горбунов голосовали за одного и того же кандидата

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    Екатерина Осадчая и Юрия Горбунов - Взаимопонимание во всем: Осадчая и Горбунов голосовали за одного и того же кандидата
    Екатерина Осадчая и Юрия Горбунов

    У телеведущих не бывает конфликтов или недоразумений не только на съемочной площадке, но и в семейной жизни

    Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов не остались в стороне от выборов в Украине. Телеведущие, как настоящие украинцы, проголосовали во втором туре выборов.  Имя своего кандидата ни Катя Осадчая, ни Юрий Горбунов не рассекретили, однако заверили, что решение было единогласным.

    «Мы голосовали на разных участках, но за одного кандидата», - отметила Осадчая.

    Кроме этого Екатерина Осадчая рассказала, что у них с Юрием не бывает конфликтов или недоразумений на съемочной площадке «Голоса», поскольку они тщательно готовятся к шоу дома.

    «Нам очень удобно быть телевизионной парой, потому что мы пара в жизни. Мы готовимся к эфирам вместе, мы распределяем роли, тексты заранее. То есть у нас согласие, доброта и мир на сцене», - прокомментировала Осадчая. 

    Джерело: ТСН

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