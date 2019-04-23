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    Жизнь

    Лилия Ребрик впервые показала младшую дочь на обложке глянца

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    Телеведущая Лилия Ребрик со своей семьей - Лилия Ребрик впервые показала младшую дочь на обложке глянца
    Телеведущая Лилия Ребрик со своей семьей

    Известная телеведущая и актриса Лилия Ребрик вместе с семьей украсила сразу две обложки пасхального номера журнала Viva!

    На страницах издания телезвезда впервые показала лицо младшей дочери Полины и рассказала, как они с мужем справляются с двумя детьми.

    По словам Лилии, работа в «Ранку з Україною» идеальна для кормящей мамы, которую не напугаешь ночными подъемами. Более того, когда все люди только едут на работу, она уже заканчивает вести утренний эфир и спешит по другим делам.

    «В девять утра – с укладкой, макияжем, красивая – возвращаюсь домой, как богиня, а там уже все в порядке: дети накормленные, одна – в школе, вторая – играется и счастлива. Ты приходишь уставшая, и муж тебе сразу подает чашку лате и бутерброд. Я смотрю и понимаю, что у Андрея свой «прямой эфир»: старшую в школу отвести, младшую накормить, эту одел, та уже вспотела, эту переодел, та в штаны наделала. Вот такой постоянный процесс», – смеясь, рассказала Лилия Ребрик/

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    Лилия Ребрик впервые показала младшую дочь на обложке глянца
    Лилия Ребрик впервые показала младшую дочь на обложке глянца
    Лилия Ребрик впервые показала младшую дочь на обложке глянца

    Также телеведущая и актриса поделилась, что у старшей дочери Дианы и младшей Полины характеры – абсолютно разные.

    «Полина такой себе бэби-босс (смеется). Диана же всегда была очень взрослой и серьезной девочкой, с ней можно договориться, она очень коммуникабельная. А Полина маленькая шкода, у нее все время мысли: что б еще такого учудить, где бы нашкодничать», – отметила ведущая.

    Ранее телеведущая рассказывала о принципах воспитания своих детей.

     По словам артистки, она придерживается теории, что для детей, в первую очередь, нужно быть хорошим примером.

    «Если хочешь что-то привить ребенку, начни с себя и прививай такую привычку сначала себе. Дети хотят быть похожими на родителей: дочка – на маму, а сын – на папу, поэтому берут пример со своих родителей, – делится актриса. – Любую привычку, которую хотите привить ребенку, сначала должны выполнять вы сами, делая это ежедневно, с улыбкой и хорошим настроением. Тогда ребенок понимает, что также должен это делать».

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