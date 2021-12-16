Яркий дебют: Тимошенко в роскошном костюме сыграла на барабанах (видео)

Политик пошутила, что ждет заказов на новогодние корпоративы

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко после рабочего дня в Раде села за барабаны и поразила сеть. Видео Тимошенко опубликовала на своей официальной странице в Facebook.

Тимошенко исполняла финскую польку, популярную несколько десятков лет назад.

На видео можно увидеть, как Тимошенко, одетая в белом роскошном костюме, упорно стучит по барабанам и едва сдерживает улыбку.

Тимошенко в подписи к видео пошутила о своей новой работе.

«Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого!», – написала лидер «Батькивщины».

Ранее, глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко появилась в Раде полностью в белом наряде. На праздничный лук парламентария обратил внимание и ее коллега Алексей Гончаренко.