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    Яркий дебют: Тимошенко в роскошном костюме сыграла на барабанах (видео)

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    Юлия Тимошенко сыграла на барабанах финскую польку - Яркий дебют: Тимошенко в роскошном костюме сыграла на барабанах (видео)

    Юлия Тимошенко сыграла на барабанах финскую польку

    Фото: скриншот из видео

    Политик пошутила, что ждет заказов на новогодние корпоративы

    Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко после рабочего дня в Раде села за барабаны и поразила сеть. Видео Тимошенко опубликовала на своей официальной странице в Facebook.

    Тимошенко исполняла финскую польку, популярную несколько десятков лет назад.

    На видео можно увидеть, как Тимошенко, одетая в белом роскошном костюме, упорно стучит по барабанам и едва сдерживает улыбку.

    Тимошенко в подписи к видео пошутила о своей новой работе.

    «Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого!», – написала лидер «Батькивщины».

    Ранее, глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко появилась в Раде полностью в белом наряде. На праздничный лук парламентария обратил внимание и ее коллега Алексей Гончаренко.

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    Теги: Юлия Тимошенко музыка Партия «Батькивщина»
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    Яркий дебют: Тимошенко в роскошном костюме сыграла на барабанах (видео)