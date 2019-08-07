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    Жизнь

    Ярош показал, как отдыхает с сыном на украинских «Мальдивах» (фото)

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    Дмитрий Ярош - Ярош показал, как отдыхает с сыном на украинских «Мальдивах» (фото)
    Дмитрий Ярош

    Ярош отметил, что отдыхает недалеко от «нашего украинского, Крыма»

    Командующий Украинской добровольческой армии и нардеп Дмитрий Ярош решил выбраться с семьей на отдых.

    Семейное фото с отпуска на море Ярош опубликовал у себя в Фейсбуке.

    «Выехали с семьей на отдых. Украинские «Мальдивы». Недалеко от Очакова. Море - чистое и соленое. Мой лучший друг - сын - со мной. Собратья - тоже», - написал Ярош.

    Украинский воин добавил, что отдыхает недалеко от «нашего украинского, Крыма».

    Отметим, что Ярош нечасто показывает свою семью. Еще реже рассказывает о семейной жизни, увлечениях детей. К счастью в комментарии под фото Дмитрий указал любимое хобби сына. Оказывается, он успешно занимается карате.

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    отдых
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