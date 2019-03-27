Zara удалила рекламу с ребенком, которую пользователи соцсетей назвали слишком откровенной



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В последнее время модные бренды часто критикуют

Больше всего споров вызвала фотография с девочкой, которая сидит на кровати и смотрит прямо в объектив камеры, — ее образ назвали слишком сексуализированным.

Пользователи популярного сайта для родителей Mumsnet раскритиковали новую рекламную кампанию испанского бренда Zara, автором которой стал французский фотограф Фабьен Барон. После этого бренд удалил снимки из своего инстаграма, сообщает Daily Mail. На фотографиях изображена девочка в легком платье, сначала стоящая на берегу океана, а затем позирующая на незаправленной кровати.

Одна из пользовательниц Mumsnet выложила скриншоты из инстаграма Zara (сейчас снимки удалены), написав: «Я чувствую себя неловко из-за этой рекламы Zara Kids. Лично мне она не нравится. Я думаю, что такие позы не подходят юной девушке».

Большинство комментаторов с ней согласились и назвали кампанию сексуализирующей детей. «Жутко. Очень странный выбор. Третья фотография хуже всего, но даже на первой странная поза для ребенка», — написал один из них. «Это стиль взрослых, придуманный, чтобы девочка выглядела не как маленький ребенок, а как объект желания. Плохо, что так поступают с женщинами ВСЕ время, еще хуже делать это с ребенком», — заявил другой. Еще один пользователь добавил, что детские снимки должны быть веселыми и яркими, без томных взрослых поз. Остальные комментаторы признались, что не считают рекламу провокационной, но она точно не побудит их прийти за покупками в Zara.

Джерело: Bird In Flight