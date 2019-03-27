Меган Маркл категорически отказывается носить одежду для беременных



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Модные прихоти Меган Маркл обошлись королевской семье в около 650 тысяч долларов

Сегодня 37-летняя Меган Маркл - главная модница Великой Британии, обойдя в рейтинге даже Кейт Миддлтон. За выходами герцогини Сассекской следят миллионы поклонников по всему миру, которые пытаются повторить модные образы Меган. Правда, многие были уверены, что после того, как фигура Маркл изменится в связи с беременностью, ее наряды станут менее изысканными и более удобными. Однако такое мнение было явно ошибочным!

Даже, будучи на последнем месяце беременности, герцогиня Сассекская продолжает выходить в свет в модных платьях, которые выбирает в коллекциях мировых брендов или шьет на заказ. По мнению королевского эксперта по стилю Элизабет Холмс, такое поведение связано с ее актерским прошлым.

«Я думаю, все сводится к тому, что существует образ мышления, особенно в модном сообществе, что одежда для беременных может быть неказистой и безвкусной. Думаю, некоторые модницы отказываются от такой одежды из-за гордыни», - убеждена Элизабет.

По словам Холмс, даже, когда формы Меган стали заметно округлыми, она все равно продолжала носить свободные платья от престижных брендов, таких как Dior и Givenchy. Такой выбор Маркл заметно ударил по бюджету королевской семьи - "беременный" гардероб герцогини составил около 650 тысяч долларов.

Джерело: Viva