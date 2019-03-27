Bvlgari представили самый тонкий автоматический хронограф в истории



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Итальянский дом установил очередной, пятый по счету, рекорд

Ровно пять лет назад, в 2014 году мастера исторически ювелирного бренда Bvlgari представили новинку, положившую начало революционной коллекции Octo Finissimo. Первым стал самый тонкий в мире турбийон. Мануфактурный механизм с ручным заводом и парящим турбийоном получился толщиной всего 1,95 мм. Но на этом часовщики Bvlgari решили не останавливаться. Всего через два года еще одно высокое часовое усложнение - минутный репетир - избавилось от «лишнего веса» в их чутких руках. Bvlgari установили второй рекорд. Еще через год мы увидели самый тонкий автоматический механизм, а в 2018-м - самый тонкий турбийон с автоподзаводом и запасом хода 52 часа.

Год 2019-й, Базель, Женева. Bvlgari представляют автоматический хронограф с индикацией поясного времени GMT. Окно малой секунды расположено у отметки «9 часов», получасовой минутный счетчик хронографа на «6 часах», рядом с «3 часами» - индикатор домашнего времени в 24-часовом формате.