Жена Алека Болдуина потеряла ребенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

По словам супруги актера, она также боялась перенести выкидыш с каждым из своих четверых детей

На прошлой неделе 35-летняя супруга Алека Болдуина Хилария призналась своим подписчикам в Instagram, что находится на грани выкидыша. Несколько часов назад жена актера сообщила, что несмотря на все усилия врачей по сохранению беременности, она все-таки потеряла пятого ребенка. Этой печальной новостью Хилария поделилась в своем микроблоге.

«Сегодня УЗИ показало, что сердце нашего малыша больше не бьется... Все кончено... К счастью, рядом со мной бьются сердца самых любимых людей. Я окружена невероятной заботой, мне очень повезло. Спасибо за ваши внимание и поддержку, а также за то, что поделились своими личными историями. Вместе мы - сила... Я надеюсь, мы продолжим разговор на эту тему, и будем держаться вместе как в радостных, так и в грустных моментах жизни. Желаю всем любви», - поведала супруга Алека Болдуина, сопроводив пост трогательным семейным фото, на котором позирует с мужем и четырьмя детьми.

«Я понимаю, почему некоторые женщины предпочитают держать эту боль в секрете, но все очень индивидуально: одни лучше справляются с ней в одиночку, а другим необходимо участие со стороны. Женщины заслуживают того, чтобы иметь возможность делать все необходимое для исцеления. В тот день после ультразвука я пришла домой подавленная. Сообщество в соцсети дает мне силы, поэтому я написала пост в Instagram», - написала Хилария.

Болдуин также призналась, что ее многие подруги также столкнулись с этой проблемой: у кого-то из них долгое время не получается забеременеть, а другие не могут выносить ребенка. По словам супруги актера, она также боялась перенести выкидыш с каждым из своих четверых детей.