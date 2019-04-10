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    Жизнь

    Жена Алека Болдуина потеряла ребенка

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    Жена Алека Болдуина потеряла ребенка

    По словам супруги актера, она также боялась перенести выкидыш с каждым из своих четверых детей

    На прошлой неделе 35-летняя супруга Алека Болдуина Хилария призналась своим подписчикам в Instagram, что находится на грани выкидыша. Несколько часов назад жена актера сообщила, что несмотря на все усилия врачей по сохранению беременности, она все-таки потеряла пятого ребенка. Этой печальной новостью Хилария поделилась в своем микроблоге.

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    Жена Алека Болдуина потеряла ребенка
    Жена Алека Болдуина потеряла ребенка
    Жена Алека Болдуина потеряла ребенка
    Жена Алека Болдуина потеряла ребенка
    Жена Алека Болдуина потеряла ребенка
    Жена Алека Болдуина потеряла ребенка
    Жена Алека Болдуина потеряла ребенка
    Жена Алека Болдуина потеряла ребенка
    Жена Алека Болдуина потеряла ребенка

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    «Сегодня УЗИ показало, что сердце нашего малыша больше не бьется... Все кончено... К счастью, рядом со мной бьются сердца самых любимых людей. Я окружена невероятной заботой, мне очень повезло. Спасибо за ваши внимание и поддержку, а также за то, что поделились своими личными историями. Вместе мы - сила... Я надеюсь, мы продолжим разговор на эту тему, и будем держаться вместе как в радостных, так и в грустных моментах жизни. Желаю всем любви», - поведала супруга Алека Болдуина, сопроводив пост трогательным семейным фото, на котором позирует с мужем и четырьмя детьми.

    «Я понимаю, почему некоторые женщины предпочитают держать эту боль в секрете, но все очень индивидуально: одни лучше справляются с ней в одиночку, а другим необходимо участие со стороны. Женщины заслуживают того, чтобы иметь возможность делать все необходимое для исцеления. В тот день после ультразвука я пришла домой подавленная. Сообщество в соцсети дает мне силы, поэтому я написала пост в Instagram», - написала Хилария.

    Болдуин также призналась, что ее многие подруги также столкнулись с этой проблемой: у кого-то из них долгое время не получается забеременеть, а другие не могут выносить ребенка. По словам супруги актера, она также боялась перенести выкидыш с каждым из своих четверых детей.

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