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    Жена Кличко намекнула на «великие перемены» в своей жизни

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    Наталья Кличко с тремя детьми живет в Германии - Жена Кличко намекнула на «великие перемены» в своей жизни
    Наталья Кличко с тремя детьми живет в Германии
    Фото: instagram.com/natalia_klitschko_official

    Наталия Кличко давно живет с мужем порознь

    Жена киевского градоначальница Виталия Кличко нечасто радует подписчиков новостями в своих соцсетях – может не заглядывать на свои страницы неделями. Но на днях выложила в Инстаграм несколько постов подряд. На одном украшала с детьми елку, на втором похвасталась новой стрижкой. Под фото 47-летняя эксмодель, уже много лет живущая в с тремя детьми – сыновьями Егором, Максимом и дочкой Лизой – в Германии, написала: «Моя новая стрижка. Сколько себя помню, я всегда меняла прически. Бесконечное желание перемен – моя природа».

    Подписчики одобрительно приняли новый образ Натальи. На один из комментариев: «Раньше у вас был похожий образ», Кличко ответила: «Вы правы я не далеко ушла от предыдущего образа. Наверно все-таки люблю перемены, но не радикальные. Хотя кто знает, ведь грядут великие перемены… А с ними меняемся и мы и наш образ».

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    Теги: дети Виталий Кличко семья
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    Жена Кличко намекнула на «великие перемены» в своей жизни