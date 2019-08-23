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    Жизнь

    Знойная красотка Ризатдинова подтвердила расставание с нардепом-беглецом Онищенко

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    <p>Анна Ризатдинова и Александр Онищенко</p> <p>instagram.com/anna_rizatdinova</p> - Знойная красотка Ризатдинова подтвердила расставание с нардепом-беглецом Онищенко

    Анна Ризатдинова и Александр Онищенко

    instagram.com/anna_rizatdinova

    Красотка рассказа об участии в танцевальном проекте

    Украинская гимнастка Анна Ризатдинова в начале июня рассталась с беглым депутатом Александром Онищенко. Но публично спортсменка подтвердила это только сейчас в комментарии JetSetter.ua.

    «Да, мы с Александром уже не вместе. Я сейчас живу в Киеве и участвую в проекте «Танцы со звездами». Это совершенно новый этап в моей жизни, которому я очень рада. Еще в прошлом году я много путешествовала, выступала с мастер-классами в разных странах, а сейчас мне очень хочется быть побольше в Киеве и реализовать себя в других направлениях», - заявила Ризатдинова.

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    Ризатдинова с партнером по "Танцам со звездами"
    Знойная красотка Ризатдинова подтвердила расставание с нардепом-беглецом Онищенко
    Знойная красотка Ризатдинова подтвердила расставание с нардепом-беглецом Онищенко
    Знойная красотка Ризатдинова подтвердила расставание с нардепом-беглецом Онищенко
    Знойная красотка Ризатдинова подтвердила расставание с нардепом-беглецом Онищенко
    Знойная красотка Ризатдинова подтвердила расставание с нардепом-беглецом Онищенко
    Знойная красотка Ризатдинова подтвердила расставание с нардепом-беглецом Онищенко
    Знойная красотка Ризатдинова подтвердила расставание с нардепом-беглецом Онищенко
    Знойная красотка Ризатдинова подтвердила расставание с нардепом-беглецом Онищенко
    Знойная красотка Ризатдинова подтвердила расставание с нардепом-беглецом Онищенко
    instagram.com/anna_rizatdinova

    «Еще одна сфера в моей жизни, которой я с удовольствием посвящаю время сейчас, - мой сын Рома. Он еще очень маленький, но уже понимает, что мама занимается чем-то ответственным и важным, по-своему пытается поддерживать меня своей улыбкой», - добавила Аня.

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    Танцы со звездами
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