Знойная красотка Ризатдинова подтвердила расставание с нардепом-беглецом Онищенко
Анна Ризатдинова и Александр Онищенко
instagram.com/anna_rizatdinova
Красотка рассказа об участии в танцевальном проекте
Украинская гимнастка Анна Ризатдинова в начале июня рассталась с беглым депутатом Александром Онищенко. Но публично спортсменка подтвердила это только сейчас в комментарии JetSetter.ua.
«Да, мы с Александром уже не вместе. Я сейчас живу в Киеве и участвую в проекте «Танцы со звездами». Это совершенно новый этап в моей жизни, которому я очень рада. Еще в прошлом году я много путешествовала, выступала с мастер-классами в разных странах, а сейчас мне очень хочется быть побольше в Киеве и реализовать себя в других направлениях», - заявила Ризатдинова.
«Еще одна сфера в моей жизни, которой я с удовольствием посвящаю время сейчас, - мой сын Рома. Он еще очень маленький, но уже понимает, что мама занимается чем-то ответственным и важным, по-своему пытается поддерживать меня своей улыбкой», - добавила Аня.