Знойная красотка Ризатдинова подтвердила расставание с нардепом-беглецом Онищенко



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Анна Ризатдинова и Александр Онищенко instagram.com/anna_rizatdinova

Красотка рассказа об участии в танцевальном проекте

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова в начале июня рассталась с беглым депутатом Александром Онищенко. Но публично спортсменка подтвердила это только сейчас в комментарии JetSetter.ua.

«Да, мы с Александром уже не вместе. Я сейчас живу в Киеве и участвую в проекте «Танцы со звездами». Это совершенно новый этап в моей жизни, которому я очень рада. Еще в прошлом году я много путешествовала, выступала с мастер-классами в разных странах, а сейчас мне очень хочется быть побольше в Киеве и реализовать себя в других направлениях», - заявила Ризатдинова.

«Еще одна сфера в моей жизни, которой я с удовольствием посвящаю время сейчас, - мой сын Рома. Он еще очень маленький, но уже понимает, что мама занимается чем-то ответственным и важным, по-своему пытается поддерживать меня своей улыбкой», - добавила Аня.

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