Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс подогрела слухи о новом романе



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Мэйси Уильямс Teleprogramma.pro

Мэйси Уильямс, известная зрителям по роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов», вносит путаницу в вопрос своей личной жизни

Фанаты 21-летней актрисы Мэйси Уильямс были уверены, что она уже давно встречается с Олли Джексоном, однако она подогрела слухи о новом романе с директором по связям с общественностью Рубеном Селби.

Парочка была замечена на прогулке в Нью-Йорке во время Недели моды. Мэйси и Рубен гуляли, держась за руки, выглядели счастливыми и очень похожими на влюбленную парочку. Комментариев по поводу своих отношений девушка журналистам не дает, поэтому им остается только гадать – какие отношения связывают Уильямс и Селби и куда делся Олли Джексон. О Рубене прессе известно не слишком много. Он работает директором по связям с общественностью для нового приложения Мэйси под названием Daisie, которое представляет собой социальную сеть, где люди разных профессий смогут обмениваться опытом и делиться своими креативными работами.

Напомним, что еще в сентябре прошлого года звезда «Игры престолов» тепло отзывалась о своем бойфренде и говорила, что у них все прекрасно. «Всем нужен такой человек, который одновременно сможет стать и другом и бойфрендом, вот Олли такой», – говорила она. В 2016 девушка рассказывала, что они с Джексоном встречаются уже больше года и между ними все серьезно.

Джерело: popcornnews