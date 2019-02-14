Харли Квинн не появится в сиквеле «Отряда самоубийц»



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Warner Bros. продолжает перекраивать планы на франшизу, основанную на комиксах DC

По данным Forbes, после успеха «Аквамена» студия Warner Bros. решила пересмотреть планы на будущее франшизы по комиксам DC.

Например, Харли Квинн в исполнении Марго Робби появится в «Хищных птицах», но персонажа не будет в сиквеле/мягком перезапуске «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна. В фильме используют других (анти)героев. Студия расчитывает, что постановщик привнесёт во франшизу новизну и привлечет новых зрителей.

Также маловероятно, что Харли появится в «Готэмских сиренах», однако работа над фильмом продолжается. А вот от проектов про отношения Харли и Джокера (Джаред Лето) и сольника последнего отказались.

«Отряд самоубийц» Дэвида Эйра, в котором впервые появились новые версии знаменитых злодеев, вызвал неоднозначную реакцию публики, в частности, многие критиковали фильм за образ Джокера. Однако картина показала хорошие результаты в прокате — общие сборы составили более 745 млн долларов.

Тодд Филлипс снял фильм о прошлом Джокера с Хоакином Фениксом в главной роли. Его выход запланирован на 3 октября 2019 года.

Над сценарием ленты «Хищные птицы (и суперпотрясающая эмансипация Харли Квинн)», которая объединит на большом экране нескольких супергероинь вселенной DC, работала Кристина Ходсон («Бамблби»). Кэти Янь («Мертвые свиньи») занимает режиссёрское кресло проекта. В картине снимаются Марго Робби, Джерни Смоллетт-Белл (Черная канарейка), Мэри Элизабет Уинстэд (Охотница), Рози Перес (Рене Монтойя), Юэн Макгрегор (Черная Маска, антагонист фильма) и Крис Мессина (Виктор Зас).

Джерело: Киноафиша