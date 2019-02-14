Дженнифер Энистон хотела выступить в защиту Брэда Питта на суде против Анджелины Джоли



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Брэд и Дженнифер Энистон

Джоли обвиняла мужа в злоупотреблении алкоголем и жестоком обращении с ней и детьми

После грандиозной вечеринки по случаю 50-летия Дженнифер Энистон, куда актриса пригласила многих звездных друзей и в том числе своего бывшего мужа Брэда Питта, появились некоторые подробности их взаимоотношений. Как рассказал источник, Дженнифер и Брэд сблизились в мае 2016 года, после того как у актрисы умерла мать Нэнси Доу (а произошло это за четыре месяца до того, как Анджелина Джоли подала на развод с актером). Узнав об этом несчастье, Питт счел нужным поддержать бывшую супругу в непростой период ее жизни.

«Брэд связался с Джен после смерти ее мамы, и она была очень тронута тем, что он знал, какое это было трудное время для нее», – рассказал инсайдер.

Затем, по словам анонима, когда между Брэдом Питтом и его экс-супругой Анджелиной Джоли началась длительная борьба за опеку над их детьми, Энистон сказала актеру, что готова выступить свидетелем в его защиту в суде и дать показания против обвинений в его адрес. Джоли, напомним, обвиняла мужа в злоупотреблении алкоголем и жестоком обращении с ней и детьми. Дженнифер же была готова свидетельствовать, что Питт совсем не такой человек, каким его хочет выставить перед публикой Анджелина.

Джерело: teleprogramma.pro