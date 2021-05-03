Звезда сериала «Игра престолов» подала в суд на Мэрилина Мэнсона за изнасилование

Артист периодически заставлял актрису принимать лекарства, лишал ее сна и еды

38-летняя актриса «Игры престолов» Эсме Бьянко подала в суд на рок-музыканта Мэрилина Мэнсона за сексуальное насилие и побои. Сделала она это спустя три месяца после того, как публично обвинила его в физическом и психологическом насилии.

В подробной жалобе, которую актриса подала в Федеральный суд Калифорнии, говорится, что Мэрилин Мэнсон, он же Брайан Уорнер, неоднократно использовал силу, наркотики и угрозы для принуждения ее к половым актам. Согласно документам суда, актриса была изнасилована Мэнсоном примерно в мае 2011 года.

По документам адвоката Эсме Бьянко, Мэнсон также периодически заставлял актрису принимать лекарства, лишал ее сна и еды, чтобы девушка физически и морально не могла противостоять ему. А также он насиловал ее, когда та была без сознания. Бьянко утверждает, что Мэнсон заставлял ее выполнять «неоплачиваемую работу», например готовить еду для него и его гостей, убирать квартиру и многое другое.

Напомним, ранее лейбл Мэрилина Мэнсона Loma Vista Recordings прекратил сотрудничество с музыкантом после обвинений в насилии, озвученных несколькими его жертвами. История того, над кем и как издевался музыкант, подробно изложена в нашем материале.

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