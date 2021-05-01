Пономарев представил музыкальный подарок к Пасхе на 12 языках (видео)

Съемки видео проходили в дендрологическом парке на Киевщине

Народный артист Украины Александр Пономарев представил уникальное пасхальное песнопение «Христос Воскрес».

С древних времен христиане всего мира исполняли его на одном языке, но с разными мелодиями. Пономарев создал единую композицию, чтобы объединить всех людей. Более того, звезда решил добавить к песнопению еще и язык Иисуса Христа. Считается, что он и его ученики говорили на арамейском.

Знаменитость собрал двенадцать украинских и международных знаменитостей. Так, в записи приняли участие: Виктор Павлик, Тоня Матвиенко, Оля Цибульская, Виталий Козловский, Тарас Тополя, Арсен Мирзоян, Наталья Холоденко, Злата Огневич, оперный певец Хэ Му, DZIDZIO и настоятель монастыря в Грузии схиархимандрит отец Серафим.

Ранее «Скотч» показывал фото пышногрудой модели, которая проводит испытания платьям, состоящих всего из нескольких полосок.

Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе

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