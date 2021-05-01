Ирина Билык сделала первую пластику после разговора с президентом

После того знаменитость подкалывала губы и делала пластику носа

51-летняя украинская певица Ирина Билык не скрывает, что корректирует свою внешность. Первую пластическую операцию она сделала после встречи с Леонидом Кучмой, когда ей было всего 30.

Артистка поделилась, что от отца ей достались нависшие глаза. Ирина Билык всегда считала их своим пороком и решилась на хирургическое вмешательство после разговора с Леонидом Кучмой, который в то время был президентом Украины.

Певица вспомнила, как после концерта во Дворце «Украина» политик поинтересовался: «Ирина, а почему у вас такие грустные глаза?» Это стало последней каплей.

«У меня были умоляющие глаза, будто я постоянно плачу. Когда уже и президент заметил, что они у меня грустные, я решила их немного "развеселить», – призналась Ирина Билык.

После того знаменитость подкалывала губы и делала пластику носа, чтобы убрать горбинку. Сейчас она увлекается бьюти-инъекциями и не видит в этом ничего плохого, ведь не меняет себя до неузнаваемости.

«У меня есть грузинская кровь, и от Грузии у меня остался нос с горбинкой. Мне казалось, что этот нос виден за километр. И я попросила горбинку немного убрать. Я не хотела, чтобы люди увидели другую женщину», – подчеркнула Ирина Билык.

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