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    Ирина Билык сделала первую пластику после разговора с президентом

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    Певица Ирина Билык - Ирина Билык сделала первую пластику после разговора с президентом
    Певица Ирина Билык
    instagram.com/bilyk_iryna/

    После того знаменитость подкалывала губы и делала пластику носа

    51-летняя украинская певица Ирина Билык не скрывает, что корректирует свою внешность. Первую пластическую операцию она сделала после встречи с Леонидом Кучмой, когда ей было всего 30.

    Артистка поделилась, что от отца ей достались нависшие глаза. Ирина Билык всегда считала их своим пороком и решилась на хирургическое вмешательство после разговора с Леонидом Кучмой, который в то время был президентом Украины.

    Певица вспомнила, как после концерта во Дворце «Украина» политик поинтересовался: «Ирина, а почему у вас такие грустные глаза?» Это стало последней каплей.

    «У меня были умоляющие глаза, будто я постоянно плачу. Когда уже и президент заметил, что они у меня грустные, я решила их немного "развеселить», – призналась Ирина Билык.

    После того знаменитость подкалывала губы и делала пластику носа, чтобы убрать горбинку. Сейчас она увлекается бьюти-инъекциями и не видит в этом ничего плохого, ведь не меняет себя до неузнаваемости.

    «У меня есть грузинская кровь, и от Грузии у меня остался нос с горбинкой. Мне казалось, что этот нос виден за километр. И я попросила горбинку немного убрать. Я не хотела, чтобы люди увидели другую женщину», – подчеркнула Ирина Билык.

    Ранее «Скотч» показывал фото пышногрудой модели, которая проводит испытания платьям, состоящих всего из нескольких полосок.

    Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес Ирина Билык
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