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    Наталья Могилевская ужалила Jerry Heil крапивой (видео)

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    Певица&nbsp;Jerry Heil - Наталья Могилевская ужалила Jerry Heil крапивой (видео)
    Певица Jerry Heil
    instagram.com/thejerryheil/

    Первое знакомство артисток обернулось курьезным случаем

    Jerry Heil встретилась с Натальей Могилевской во время съемок нового сезона кулинарной телепередачи производства СТБ «МастерШеф». Этот сезон зрители смогут увидеть уже летом, а его особенностью является участие звездных гостей - в проектах приняли участие топовые представители украинского шоу-бизнеса. Среди них - певица Jerry Heil, с которой произошел забавный случай с участием Натальи Могилевской.

    Две артистки пересеклись в коридоре перед началом съемочного процесса. Поскольку они не были знакомы, то решили исправить ситуацию и поздороваться. Могилевская держала в руках букет с различными травами, среди которых также была крапива. Наталья в шутку ткнула букет в Jerry, которая погрузилась понюхать разнотравья, тем самым случайно получила ожог от крапивы. «Вот так уничтожают конкурентов», - по-дружески сказала Наталья Могилевская, добавив, что это «акулий шоу-бизнес». Шокированная Jerry Heil с ответом не задержался: «Я знала, что из шоу-бизнеса выгоняют, но не думала, что буквально». Могилевская сразу извинилась за курьезный момент перед певицей.

    instagram.com/thejerryheil/
    instagram.com/thejerryheil/

    Позже Jerry Heil выложила видео с этим инцидентом в свой Instagram и пошутила, что в детстве даже родная мать никогда не лупила ее, а вот мать украинского шоу-бизнеса устроила такой неожиданно прием. Певица добавила, что ожог оставил следы на лице - и пришлось именно в таком виде продолжать съемки в шоу.

    Ранее «Скотч» показывал фото пышногрудой модели, которая проводит испытания платьям, состоящих всего из нескольких полосок.

    Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе

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    Теги: знаменитости Наталья Могилевская самые сексуальные певица шоу-бизнес
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