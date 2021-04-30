Наталья Могилевская ужалила Jerry Heil крапивой (видео)

Первое знакомство артисток обернулось курьезным случаем

Jerry Heil встретилась с Натальей Могилевской во время съемок нового сезона кулинарной телепередачи производства СТБ «МастерШеф». Этот сезон зрители смогут увидеть уже летом, а его особенностью является участие звездных гостей - в проектах приняли участие топовые представители украинского шоу-бизнеса. Среди них - певица Jerry Heil, с которой произошел забавный случай с участием Натальи Могилевской.

Две артистки пересеклись в коридоре перед началом съемочного процесса. Поскольку они не были знакомы, то решили исправить ситуацию и поздороваться. Могилевская держала в руках букет с различными травами, среди которых также была крапива. Наталья в шутку ткнула букет в Jerry, которая погрузилась понюхать разнотравья, тем самым случайно получила ожог от крапивы. «Вот так уничтожают конкурентов», - по-дружески сказала Наталья Могилевская, добавив, что это «акулий шоу-бизнес». Шокированная Jerry Heil с ответом не задержался: «Я знала, что из шоу-бизнеса выгоняют, но не думала, что буквально». Могилевская сразу извинилась за курьезный момент перед певицей.

instagram.com/thejerryheil/

Позже Jerry Heil выложила видео с этим инцидентом в свой Instagram и пошутила, что в детстве даже родная мать никогда не лупила ее, а вот мать украинского шоу-бизнеса устроила такой неожиданно прием. Певица добавила, что ожог оставил следы на лице - и пришлось именно в таком виде продолжать съемки в шоу.

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