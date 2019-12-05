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    Жизнь

    Звезда «Теории большого взрыва» впервые стал отцом

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    Первенцу 44-летнего актера дали имя Эйвери - Звезда «Теории большого взрыва» впервые стал отцом
    Первенцу 44-летнего актера дали имя Эйвери

    О своем новом статусе Джонни сообщил в Instagram

    Актер Джонни Галэки, известный по роли Леонарда в сериале «Теория большого взрыва», стал отцом: его возлюбленная Алайна Мейер родила сына. Это первый ребенок для пары. О своем новом статусе Джонни сообщил в Instagram:

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    Звезда «Теории большого взрыва» впервые стал отцом
    Звезда «Теории большого взрыва» впервые стал отцом
    Звезда «Теории большого взрыва» впервые стал отцом
    Звезда «Теории большого взрыва» впервые стал отцом

    «С переполненными благодарностью сердцами мы приветствуем нашего прекрасного сына в этом невероятном мире. Благодарим всех за любовь и поддержку». Первенцу 44-летнего актера дали имя Эйвери. Джонни и Алайна встречаются около двух лет, а о беременности 22-летней девушки стало известно в апреле.

     

    актер Instagram
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