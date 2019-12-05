Звезда «Теории большого взрыва» впервые стал отцом



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Первенцу 44-летнего актера дали имя Эйвери

О своем новом статусе Джонни сообщил в Instagram

Актер Джонни Галэки, известный по роли Леонарда в сериале «Теория большого взрыва», стал отцом: его возлюбленная Алайна Мейер родила сына. Это первый ребенок для пары. О своем новом статусе Джонни сообщил в Instagram:

«С переполненными благодарностью сердцами мы приветствуем нашего прекрасного сына в этом невероятном мире. Благодарим всех за любовь и поддержку». Первенцу 44-летнего актера дали имя Эйвери. Джонни и Алайна встречаются около двух лет, а о беременности 22-летней девушки стало известно в апреле.