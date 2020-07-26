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    У світі

    Зірка «Звіяних вітром» Олівія де Гевіленд померла у віці 104 роки

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    Зірка &laquo;Звіяних вітром&raquo; Олівія де Гевіленд померла у віці 104 роки - Зірка «Звіяних вітром» Олівія де Гевіленд померла у віці 104 роки
    Зірка «Звіяних вітром» Олівія де Гевіленд померла у віці 104 роки

    Де Гевіленд була останньою з нині живих зірок, які виконали роль в знаменитій картині 1939 року.

    Дворазова володарка «Оскару» акторка Олівія де Гевіленд померла у віці 104 роки в Парижі.

    Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

    Вона пішла з життя від природних причин у себе вдома, повідомила публіцистка Лайза Ґолдберґ 26 липня.

    У 1939 році Олівія де Гевіленд зіграла роль Мелані Вілкс у легендарному фільмі «Звіяні вітром», за яку була номінована на премію «Оскар» за найкращу жіночу роль другого плану.

    Де Гевіленд була останньою з нині живих зірок, які виконали роль в знаменитій картині 1939 року.

    Де Гевіленд також знялася у 1938 році у фільмі «Пригоди Робін Гуда», а згодом стала володаркою «Золотого глобуса» за роль у стрічці «Анастасія: Таємниця Анни» у 1986 році.

    Загалом її фільмографія нараховує близько 40 стрічок, зніматися перестала у віці 70 років – у 1986-му.

    Натуралізована американка Олівія де Гевіленд, народжена англійським батьками в Японії, жила в Парижі з 1953 року.

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