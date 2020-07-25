Ляшко похвастался супердорогой коляской для двухмесячного сына



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Трогательное фото с ребенком Ляшко подписал так: «Еду на работу» Фото: Facebook / Олег Ляшко

Младенец катают в элитной коляске немецкой марки Hesba

Новоиспеченный VIP-папа Олег Ляшко, не скрывая своего счастья, делится в соцсети подробностями родительских будней.

Так, политик Олег Ляшко опубликовал трогательный семейный снимок. В кадре бывший нардеп пожимает на прощание руку двухмесячного сына. Трогательное фото с ребенком и подписал так: «Еду на работу».

Мы обнаружили, что младенец катается в элитной коляске немецкой марки Hesba. Их изготавливают на заказ по эскизам покупателя, используя хромированную раму, ортопедический матрас и натуральную кожу для обработки трубки, козырька и прогулочного блока. Стоимость такого первого транспортного средства малыша может колебаться от 35 000 до 150 000 грн. Все зависит от модели, конфигурации и эксклюзивного дизайна. Подобный вариант как у сына Ляшко с тканой трубочкой цвета баклажан и Капом, обрамленным кожей, называется Hesba Condor Coup deLux и его можно купить в Украине за 57400 грн в одном единственном магазине столицы.

Напомним, что жена Ляшко Росита подарила ему наследника в середине мая. Радостное событие произошло в частном роддоме «Аист», что в Пуще-Водице, неподалеку от Киева. Стоимость естественных родов здесь стартует от 53 700 грн, а за пакет «VIP» нужно заплатить 108 800 грн (цены без учета скидок).