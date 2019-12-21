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    Жизнь

    Звезды «Гарри Поттера» устроили Рождество в детской больнице (фото)

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    <p>Том Фелтон не в первый раз принимает участие в благотворительной деятельности в больнице</p> <div></div> - Звезды «Гарри Поттера» устроили Рождество в детской больнице (фото)

    Том Фелтон не в первый раз принимает участие в благотворительной деятельности в больнице

    Одноклассники по Хогвартсу стали Сантами и принесли подарки маленьким пациентам лондонской больницы

    Актеры «Гарри Поттера» Том Фелтони Руперт Гринт устроили праздник в детской больнице Грэйт Ормонд Стрит в Лондоне. Одноклассники по Хогвартсу на один день стали Сантами – принесли подарки и посетили маленьких пациентов.

    Том Фелтон поделился фотографиями в своем инстаграме.

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    Звезды «Гарри Поттера» устроили Рождество в детской больнице (фото)
    Звезды «Гарри Поттера» устроили Рождество в детской больнице (фото)
    Звезды «Гарри Поттера» устроили Рождество в детской больнице (фото)
    Звезды «Гарри Поттера» устроили Рождество в детской больнице (фото)

    Многие фанаты были особенно рады увидеть Руперта Гринта, так как пару дней назад Том Фелтон опубликовал в своем истаграме фотографию празднования предстоящего Рождества с другими коллегами по «Гарри Поттеру», однако «Рона Уизли» на фото не было.

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