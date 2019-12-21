Звезды «Гарри Поттера» устроили Рождество в детской больнице (фото)



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Том Фелтон не в первый раз принимает участие в благотворительной деятельности в больнице

Одноклассники по Хогвартсу стали Сантами и принесли подарки маленьким пациентам лондонской больницы

Актеры «Гарри Поттера» Том Фелтони Руперт Гринт устроили праздник в детской больнице Грэйт Ормонд Стрит в Лондоне. Одноклассники по Хогвартсу на один день стали Сантами – принесли подарки и посетили маленьких пациентов.

Том Фелтон поделился фотографиями в своем инстаграме.

Многие фанаты были особенно рады увидеть Руперта Гринта, так как пару дней назад Том Фелтон опубликовал в своем истаграме фотографию празднования предстоящего Рождества с другими коллегами по «Гарри Поттеру», однако «Рона Уизли» на фото не было.