  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Билли Айлиш показала любимого домашнего питомца – гигантского паука

    • Розсилка
    <p>А также 18-летняя певица сыграла на укулеле свою первую песню</p> <div></div> - Билли Айлиш показала любимого домашнего питомца – гигантского паука

    А также 18-летняя певица сыграла на укулеле свою первую песню

    Вместе с телеведущим юная звезда спела самые громкие свои хиты

    На американском телевидении вышел очередной выпуск программы Carpool Karaoke, в которой ведущий Джеймс Корден ездит на машине со знаменитостями и поет с ними песни. В этот раз в автомобиле оказалась 18-летняя певица Билли Айлиш, которая за год покорила почти все музыкальные чарты.

    Девушка сыграла на укулеле свою самую первую песню «Какая прекрасная жизнь», написанную ей в семь лет. А также рассказала, что на занятия музыкой ее вдохновила композиция «I Will» группы «The Beatles», которую она научилась петь и играть на укулеле в шесть лет. Вместе с телеведущим юная звезда спела самые громкие свои хиты – «Bad Guy», «Ocean Eyes», «All The Good Girls Go To Hell» и «When The Partyʼs Over».

    знаменитости певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ