Билли Айлиш показала любимого домашнего питомца – гигантского паука



А также 18-летняя певица сыграла на укулеле свою первую песню

Вместе с телеведущим юная звезда спела самые громкие свои хиты

На американском телевидении вышел очередной выпуск программы Carpool Karaoke, в которой ведущий Джеймс Корден ездит на машине со знаменитостями и поет с ними песни. В этот раз в автомобиле оказалась 18-летняя певица Билли Айлиш, которая за год покорила почти все музыкальные чарты.

Девушка сыграла на укулеле свою самую первую песню «Какая прекрасная жизнь», написанную ей в семь лет. А также рассказала, что на занятия музыкой ее вдохновила композиция «I Will» группы «The Beatles», которую она научилась петь и играть на укулеле в шесть лет. Вместе с телеведущим юная звезда спела самые громкие свои хиты – «Bad Guy», «Ocean Eyes», «All The Good Girls Go To Hell» и «When The Partyʼs Over».