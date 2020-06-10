Звезды нового фильма Нолана не знали в чем снимаются и не видели сценарий целиком



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Режиссер Крис Нолан

Джон Дэвид Вашингтон, исполнитель главной роли, также не сразу понимал все происходящее на площадке

16 июля состоится премьера самого таинственного и интригующего фильма режиссера Кристофера Нолана - «Довод». Чем ближе выход картины на экраны, тем больше актеров, снявшихся в масштабном проекте, заявляют, что в общем-то не очень поняли, в каком фильме снялись и какие роли сыграли.

Роберт Паттинсон, который вообще редко задумывается над глубокими материями, в случае с «Доводом», где сыграл одну из главных ролей, признается, что вообще вряд ли понял смысл фильма. Мало того, сценарий он читал лишь частями, в абсолютно изолированной комнате, чтобы не допустить утечек сюжета.

Кадр из фильма «Довод»-1400

«Случалось, что месяцами смутно понимал, что происходит. Когда я задал вопрос об одной из сцен, оказалось, что я ее вообще неправильно понял. Это невероятно сложный фильм, вам придется посмотреть его несколько раз, чтобы осознать, что случилось на самом деле. Если честно, я до сих пор не уверен, что понял смысл фильма»

Джон Дэвид Вашингтон, исполнитель главной роли, также не сразу понимал все происходящее на площадке, поэтому за разъяснениями обращался напрямую к Кристоферу Нолану:

«Было очень важно, чтобы актеры могли как следует следить за развитием истории, чтобы в случае чего мы могли ее пересказать себе. Каждый день у меня были вопросы к Нолану. Но он был очень любезен, отвечая мне спокойно и терпеливо»

Кадр из фильма «Довод»

Любимый актер Нолана, великий Майкл Кейн, который снимался у режиссера во многих фильмах, вообще не в курсе, что за проект почтил своим участием. По словам Кейна, он тоже не видел полного сценария, а на съемочной площадке работал всего день — столько, сколько было необходимо для его персонажа.

«Нолан требовал полной секретности, мне даже не дали прочитать весь сценарий. Все, что у меня было, — это несколько страниц моего текста и один день работы на площадке. Я сыграл свою роль, по которой встретился только с главным героем. Больше я ничего не знаю».

Кадр из фильма «Довод»-1400