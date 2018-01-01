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    Джина Лоллобриджида получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде

    Известная итальянская актриса получила звезду на Аллее славы в 90 лет
    Выдающаяся актриса итальянского кинематографа, великий офицер ордена «За заслуги перед итальянской республикой» многократная обладательница почетных призов международных кинофестивалей Джина Лоллобриджида получила звезду на Аллее славы в 90 лет.  Международную славу Лоллобриджиде принесли роли в фильмах
    • Сьогодні, 07:26
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    &nbsp;Джина Лоллобриджида
    The Telegraph
     Джина Лоллобриджида

    Известная итальянская актриса получила звезду на Аллее славы в 90 лет

    Выдающаяся актриса итальянского кинематографа, великий офицер ордена «За заслуги перед итальянской республикой» многократная обладательница почетных призов международных кинофестивалей Джина Лоллобриджида получила звезду на Аллее славы в 90 лет. 

    Международную славу Лоллобриджиде принесли роли в фильмах «Фанфан-Тюльпан» (1952) режиссёра Кристиана-Жака и «Собор Парижской Богоматери» (1956) режиссёра Жана Деланнуа. За всю свою карьеру актриса снялась в более 60 фильмах. Помимо актерской карьеры Джина Лоллобриджида известна своими фотоработами. В кадре ее объектива были Пол Ньюмен, Сальвадор Дали, Фидель Кастро и даже Сборная Германии по футболу. 

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    Джина Лоллобриджида получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде
    Джина Лоллобриджида получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде
    Джина Лоллобриджида получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде
    Джина Лоллобриджида получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде
    Джина Лоллобриджида получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде
    Джина Лоллобриджида получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде
    Джина Лоллобриджида получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде
    Джина Лоллобриджида получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде
    Джина Лоллобриджида получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде
    Джина Лоллобриджида получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде
    Джина Лоллобриджида получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде
    Джина Лоллобриджида получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде
    Джина Лоллобриджида получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде
    Джина Лоллобриджида получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде
    Джина Лоллобриджида получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде
    Джина Лоллобриджида получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде
    Джина Лоллобриджида получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде
    Джина Лоллобриджида получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде
    Джина Лоллобриджида получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде
    Джина Лоллобриджида получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде
    Джина Лоллобриджида получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде
    Джина Лоллобриджида получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде
    Джина Лоллобриджида получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде
    Джина Лоллобриджида получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде

    Звезда на Голливудской Аллее славы в Лос-Анджелесе – одна из самых почетных наград мира. Именная звезда Джины Лоллобриджиды получила 2628-ой номер. 

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