Джина Лоллобриджида получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде

Известная итальянская актриса получила звезду на Аллее славы в 90 лет

Выдающаяся актриса итальянского кинематографа, великий офицер ордена «За заслуги перед итальянской республикой» многократная обладательница почетных призов международных кинофестивалей Джина Лоллобриджида получила звезду на Аллее славы в 90 лет. Международную славу Лоллобриджиде принесли роли в фильмах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

The Telegraph Джина Лоллобриджида

Известная итальянская актриса получила звезду на Аллее славы в 90 лет

Выдающаяся актриса итальянского кинематографа, великий офицер ордена «За заслуги перед итальянской республикой» многократная обладательница почетных призов международных кинофестивалей Джина Лоллобриджида получила звезду на Аллее славы в 90 лет.

Международную славу Лоллобриджиде принесли роли в фильмах «Фанфан-Тюльпан» (1952) режиссёра Кристиана-Жака и «Собор Парижской Богоматери» (1956) режиссёра Жана Деланнуа. За всю свою карьеру актриса снялась в более 60 фильмах. Помимо актерской карьеры Джина Лоллобриджида известна своими фотоработами. В кадре ее объектива были Пол Ньюмен, Сальвадор Дали, Фидель Кастро и даже Сборная Германии по футболу.

Звезда на Голливудской Аллее славы в Лос-Анджелесе – одна из самых почетных наград мира. Именная звезда Джины Лоллобриджиды получила 2628-ой номер.