День рождения Веры Брежневой. Топ-10 откровенных клипов певицы

Каждое из этих музыкальных видео является визитной карточкой артистки

Сегодня, 3 февраля, исполняется 36 лет знаменитой украинской певице Вере Брежневой. Артистка прославилась, попав в один из первых составов группы «ВИА Гра». С 2007 года она занимается сольной карьерой, пишет «Главком». Будущая звезда родилась в 1982 году в Днепродзержинске (Днепропетровская обл.), в семье сотрудника

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Вера Брежнева

Каждое из этих музыкальных видео является визитной карточкой артистки

Сегодня, 3 февраля, исполняется 36 лет знаменитой украинской певице Вере Брежневой. Артистка прославилась, попав в один из первых составов группы «ВИА Гра». С 2007 года она занимается сольной карьерой, пишет «Главком».

Будущая звезда родилась в 1982 году в Днепродзержинске (Днепропетровская обл.), в семье сотрудника Приднепровского химического завода Виктора Галушки и его супруги Татьяны Пермяковой, работницы металлургического комбината. У нее есть три сестры.

В подростковом возрасте Вера занималась гандболом, баскетболом, каратэ, а также художественной гимнастикой. Будущая знаменитость уделяла много времени на уроки с репетиторами иностранных языков, в школьные годы мечтала о поступлении на юридический факультет.

После начала сольной карьеры Брежнева также активно работает в качестве ведущей на телевидении. Время от времени она выступает хозяйкой целого ряда телепередач в России.

Во время выступления в группе «ВИА Гра» она приняла участие в создании четырех альбомов. А за годы сольного творчества выпустила только два диска. Вместе с тем она активно снимается в фильмах. Широкой популярностью пользовались ленты с ее участием «Любовь в большом городе», «Елки», «Джунгли», «Восемь лучших свиданий» и т. д.

В 2001 году у Брежневой родилась дочь Соня, а в 2009 – дочь Сара. Оба ребенка – от разных отцов. В данный момент она замужем за своим третьим мужем – композитором Константином Меладзе. Свою свадьбу с последним она тщательно скрывала с 2015 года.

Она снялась приблизительно в 40 клипах, из которых мы отобрали наиболее эффектные. В которых артистка смело демонстрирует все достоинства своей идеальной фигуры.