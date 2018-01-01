Встреча с актерами сериала «Школа» собрала тысячи фанатов фильма

На встрече с поклонниками фильма был объявлен кастинг на участие во втором сезоне

На встречу с актерами популярного украинского сериала «Школа» в один из киевских торговых центров пришло около десяти тысяч фанатов фильма. Организатором встречи выступила группа «Антитела», которая создала саундтрек для этой ленты. На импровизированной сцене мероприятия появился почти весь актерский состав: Янина Андреева,



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Фанаты сериала «Школа»

На встрече с поклонниками фильма был объявлен кастинг на участие во втором сезоне

На встречу с актерами популярного украинского сериала «Школа» в один из киевских торговых центров пришло около десяти тысяч фанатов фильма. Организатором встречи выступила группа «Антитела», которая создала саундтрек для этой ленты.

На импровизированной сцене мероприятия появился почти весь актерский состав: Янина Андреева, Никита Вакулюк, Лиза Василенко, Саша Петренко, Елена Курта, Аня Тринчер, Карина Чернявская, Олег Выговский, Богдан Осадчук, Ирина Кудашова, муке Арно, Анатолий Тихомиров, Виктория Юрчук и Роман Лукьянов.

Поклонникам предоставили возможность лично пообщаться с артистами. Больше всего фанатов интересовало, действительно ли Лиза Василенко (Лола) и Саша Петренко (Паша) встречаются в реальной жизни, и правда ли что Елена Курта (Дарья Петровна) – мама Ирины Кудашовой (Вероника).

О том, насколько большой ажиотаж был вокруг этой встречи говорят фотографии, запечатлевшие многолюдную толпу.

Именно на этом мероприятии авторы фильма сообщили о старте кастинга на следующий сезон сериала.

Джерело: 24 канал