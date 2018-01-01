Как снимались постельные сцены в «50 оттенках свободы». Неприятные подробности

Исполнитель главной роли рассказал, на что ему пришлось пойти, чтобы сексуальные сцены в кадре выглядели реалистично

Исполнитель главной роли в популярной БДСМ-франшизе «50 оттенков серого» Джейми Дорнан рассказал, что во время съемок сексуальных сцен ему приходилось надевать на половой орган специальный пакет для мочи, сообщает «Главком». При этом он уточнил, что мешок был достаточно больших размеров. По словам Джейми Дорнана, во время

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50 оттенков свободы

Исполнитель главной роли рассказал, на что ему пришлось пойти, чтобы сексуальные сцены в кадре выглядели реалистично

Исполнитель главной роли в популярной БДСМ-франшизе «50 оттенков серого» Джейми Дорнан рассказал, что во время съемок сексуальных сцен ему приходилось надевать на половой орган специальный пакет для мочи, сообщает «Главком».

При этом он уточнил, что мешок был достаточно больших размеров. По словам Джейми Дорнана, во время съемок первого фильма франшизы «Пятьдесят оттенков серого» ему выдали пакет, который уже был использован, что, безусловно, крайне возмутило звезду.

Третий фильм франшизы выйдет на экраны на следующей неделе, 8 февраля. По сюжету, главные герои женятся. Пара решает провести свой медовый месяц в сказочном месте. Молодожены наслаждаются друг другом, но неожиданно у мистера Грея появляется недоброжелатель, который может угрожать его жизни.

Предыдущие две части этого цикла эротических лент «Пятьдесят оттенков серого» и «На пятьдесят оттенков темнее» собрали в кинотеатрах сумму, которая в несколько раз больше их бюджета.