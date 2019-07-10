Группа «Агонь» предложила депутату Лещенко спеть вместе



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На днях вышел новый выпуск «Караоке на колесах», в котором Антон Савлепов и Константин Боровский рассказали Славе Демину о желаемых дуэты и возможных коллаборациях

Ребята из украинской группы «Агонь», которые вернулись на музыкальную сцену после длительной паузы, стали гостями программы «Караоке на колесах» на YouTube-канале «Люкс ФМ».

Антон Савлепов и Константин Боровский в интервью со Славой Деминым рассказали, что хотели бы записать совместный хит с народным депутатом Сергеем Лещенко.

Исполнители объясняют, что политик является достаточно молодежным и прогрессивным мужчиной.

28 февраля 2019 года вместе со Светланой Залищук и Мустафой Найемом Сергей Лещенко подал заявление о выходе из фракции БПП.

Сергей Лещенко - кандидат в народные депутаты по одномандатному избирательному округу № 220 (г. Киев) на парламентских выборах в 2019 году.

«Агонь» отметил, что они с ним бы зачитали рэп, а в совместном клипе снялась бы жена Лещенко – DJ Nastia.

instagram.com/nastia.dj

Во время интервью исполнители не только общались, но и спели несколько известных хитов артистов MARUV, Верки Сердючки, Enrique Iglesias и побывали на пикнике с ведущим в Киеве.

Джерело: 24tv.ua