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    Шоу-биз

    Группа «Агонь» предложила депутату Лещенко спеть вместе

    • Розсилка
    Группа «Агонь» предложила депутату Лещенко спеть вместе
    bestin.ua

    На днях вышел новый выпуск «Караоке на колесах», в котором Антон Савлепов и Константин Боровский рассказали Славе Демину о желаемых дуэты и возможных коллаборациях

    Ребята из украинской группы «Агонь», которые вернулись на музыкальную сцену после длительной паузы, стали гостями программы «Караоке на колесах» на YouTube-канале «Люкс ФМ».

    Антон Савлепов и Константин Боровский в интервью со Славой Деминым рассказали, что хотели бы записать совместный хит с народным депутатом Сергеем Лещенко.  

    Исполнители объясняют, что политик является достаточно молодежным и прогрессивным мужчиной.

    28 февраля 2019 года вместе со Светланой Залищук и Мустафой Найемом Сергей Лещенко подал заявление о выходе из фракции БПП.

    Сергей Лещенко - кандидат в народные депутаты по одномандатному избирательному округу № 220 (г. Киев) на парламентских выборах в 2019 году.

    «Агонь» отметил, что они с ним бы зачитали рэп, а в совместном клипе снялась бы жена Лещенко – DJ Nastia.

    1177153_8750633_01instagram.com/nastia.dj

    Во время интервью исполнители не только общались, но и спели несколько известных хитов артистов MARUV, Верки Сердючки, Enrique Iglesias и побывали на пикнике с ведущим в Киеве.

    Джерело: 24tv.ua

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