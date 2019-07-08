Кортни Лав празднует день рождения: яркие фотосессии певицы

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Кортни Лав появилась на свет в Сан-Франциско 9 июля 1964 года

В молодости, в начале 1980-ых годов, девушка попробовала организовать свою собственную группу. Сначала это был коллектив «Sugar Baby Doll», в который помимо Кортни входили две ее подруги. Никаких записей этой группы сейчас не существует. Затем Лав уговорила попробовать себя на роль вокалистки участников коллектива «Faith No More». Музыканты поначалу согласились, однако потом решили, что им все же нужен мужской вокал, а не женский.

Далее была недолго просуществовавшая группа «Pagan Babies» и более известная группа «Hole». В состав последней вошли также гитарист Эрик Эрландссон, барабанщица Кэролайн Рю и бас-гитаристка Лиза Робертс, через некоторое время замененная Джилл Эмери. В 1991 году группа «Hole» записала свою дебютную пластинку под названием «Pretty on the Inside», получившую хорошие отзывы критиков и пришедшуюся по вкусу любителям нойз-рока и грайндкора.

В 1994 году, после довольно кардинальной смены состава коллектива, был выпущен новый альбом – «Live Through This». Пластинка была не настолько тяжелой, как первая работа коллектива, и скорее была выдержана в стиле более универсального поп-гранжа. Через два месяца после выхода пластинки Кристен Пфафф, ставшая новой бас-гитаристкой коллектива, скончалась из-за передозировки кокаином.

В 2002 году Кортни Лав вместе с Линдой Перри выпустила сольную пластинку под названием «America’s Sweetheart», получившую, по большей части, негативные отзывы. В 2009 году Кортни попыталась «реанимировать» группу «Hole», хотя из оригинального состава в ней осталась только она. В том же году дискография коллектива пополнилась новым альбомом «Nobody’s Daughter». Эта пластинка понравилась слушателям гораздо меньше, чем первые альбомы группы.

В начале 2010-ых годов Лав периодически выступала сольно, записывала песни в сотрудничестве с другими музыкантами и заявляла, что готовит к выходу новые синглы и пластинки, однако ничего подобного в итоге не происходило.

В 2014 году Кортни вновь заговорила о возобновлении деятельности группы «Hole», только на этот раз – в классическом составе.

Лав ведет свой Instagram, в котором делится с подписчиками моментами своей жизни. Кортни по-прежнему принимает активное участие в светской жизни, посещая модные показы и кинопремьеры.