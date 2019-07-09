Младшая дочь Константина Меладзе заявила о намерении стать певицей



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Константин Меладзе и его дочь

Когда твой отец - известный продюсер и композитор, проблем с выбором профессии не возникает

О своем намерении заняться музыкальной карьерой заявила младшая дочь известного музыканта, продюсера и композитора Константина Меладзе - 15-летняя Лия.

Девушка завела страницу в Instagram, назвав себя в профиле «Незнайка на Луне», а в поле деятельности указав - Singer. Первые фото дочь российского композитора сопроводила лирическим стихотворением Уильяма Вордсворта, видео с песнями начинающей артистки нам, возможно, ждать придется недолго.

Дочь Меладзе ответила на многие вопросы поклонников, рассказав им, что живет в Киеве, занимается пением. «Мой рост 170 сантиметров. Специально не худела. Люблю фотографироваться», — комментировала Лия.

К слову, у наследницы композитора уже есть возлюбленный. Ее избранником стал финалист «Голос Країни» Влад Феничко. Окружающие сделали вывод, что юный артист нашел общий язык со звездным папой Лии, раз вместе с близкими родственниками присутствовал на ее 15-летии.

Лия Меладзе – дочь продюсера Константина Меладзе и его первой супруги Яны. В 2013 году супруги оформили развод после 19 лет брака. Дети Меладзе – две дочери и сын – остались жить в Киеве, тогда как он сам переехал в Москву. После развода с Константином Яна вышла замуж за украинского бизнесмена, а он сам женился на бывшей солистке «Виа Гра» Вере Брежневой.

Джерело: Hello!