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    Шоу-биз

    Огненный Зибров и монументальная Ротару: как прошел первый день Atlas Weekend-2019 (фото)

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    <p>Павло Зибров</p> <p>Фото:instagram.com/atlasweekend/</p> - Огненный Зибров и монументальная Ротару: как прошел первый день Atlas Weekend-2019 (фото)

    Павло Зибров

    Фото:instagram.com/atlasweekend/

    Две легенды украинского шоу-бизнеса стали хедлайнерами первого дня фестиваля

    Вчера стартовал один из самых масштабных музыкальных фестивалей в Украине – Atlas Weekend. Ежегодно Киев на неделю становится музыкальным цетном Европы, в который съезжаются мировые звезды шоу-бизнеса.

    Традиционно, первый день фестиваля организаторы отводят для украинской музыки и делают его бесплатным – на радость всем меломанам. В этом году главными персонажами сцены с отечественной музыки были «олдскульные» и «ламповые» Павло Зибров и София Ротару. Несмотря на свою неактуальность в современном музыкальном мире, их уважают за вклад в индустрию. И почему бы не отдохнуть под песни, которые слушали наши родители и бабушки с дедушками?

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    Огненный Зибров и монументальная Ротару: как прошел первый день Atlas Weekend-2019 (фото)
    Огненный Зибров и монументальная Ротару: как прошел первый день Atlas Weekend-2019 (фото)
    Огненный Зибров и монументальная Ротару: как прошел первый день Atlas Weekend-2019 (фото)
    Огненный Зибров и монументальная Ротару: как прошел первый день Atlas Weekend-2019 (фото)
    Огненный Зибров и монументальная Ротару: как прошел первый день Atlas Weekend-2019 (фото)
    Огненный Зибров и монументальная Ротару: как прошел первый день Atlas Weekend-2019 (фото)
    Огненный Зибров и монументальная Ротару: как прошел первый день Atlas Weekend-2019 (фото)
    Огненный Зибров и монументальная Ротару: как прошел первый день Atlas Weekend-2019 (фото)
    Огненный Зибров и монументальная Ротару: как прошел первый день Atlas Weekend-2019 (фото)
    Огненный Зибров и монументальная Ротару: как прошел первый день Atlas Weekend-2019 (фото)

    Звезды исполнили свои самые известные хиты и публика охотно подпевала. Если Ротару выглядела, как живая легенда на сцене, то Зибров старался как можно более омолодится, как в звучании, так и во внешности и представил яркое шоу на сцене фестиваля.

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    Публикация от Roman (@roman_seva)

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    Публикация от Ukrainian man (@boo_mster)

    Сегодня в программе фестиваля ожидается не менее интересный лайн-ап. Украинская музыка представлена молодыми и талантливыми Latexfauna и The Elephants, опытной Джамалой и Меловином. Хедлайнер дня – легендарные Black Eyed Peas.

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    Полное расписание смотрите на сайте.

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