Огненный Зибров и монументальная Ротару: как прошел первый день Atlas Weekend-2019 (фото)



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Павло Зибров Фото:instagram.com/atlasweekend/

Две легенды украинского шоу-бизнеса стали хедлайнерами первого дня фестиваля

Вчера стартовал один из самых масштабных музыкальных фестивалей в Украине – Atlas Weekend. Ежегодно Киев на неделю становится музыкальным цетном Европы, в который съезжаются мировые звезды шоу-бизнеса.

Традиционно, первый день фестиваля организаторы отводят для украинской музыки и делают его бесплатным – на радость всем меломанам. В этом году главными персонажами сцены с отечественной музыки были «олдскульные» и «ламповые» Павло Зибров и София Ротару. Несмотря на свою неактуальность в современном музыкальном мире, их уважают за вклад в индустрию. И почему бы не отдохнуть под песни, которые слушали наши родители и бабушки с дедушками?

Звезды исполнили свои самые известные хиты и публика охотно подпевала. Если Ротару выглядела, как живая легенда на сцене, то Зибров старался как можно более омолодится, как в звучании, так и во внешности и представил яркое шоу на сцене фестиваля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Roman (@roman_seva) 9 Июл 2019 в 5:00 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ukrainian man (@boo_mster) 9 Июл 2019 в 3:13 PDT

Сегодня в программе фестиваля ожидается не менее интересный лайн-ап. Украинская музыка представлена молодыми и талантливыми Latexfauna и The Elephants, опытной Джамалой и Меловином. Хедлайнер дня – легендарные Black Eyed Peas.

Полное расписание смотрите на сайте.