Бусы, спагетти и цветы: Американец впечатлил сеть креативными украшениями своей бороды



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Will It Beard

Пирс Тиот придумал необычный проект, в котором на спор совершает с собственной бородой необычные эксперименты: «начиняет» ее долларами, розами, спагетти и зонтиками для коктейлей, игрушками и ватными палочками, конфетами и даже горящими спичками

Всем известно, что сейчас пошла мода на ношение различной формы бороды. Талантливый фотограф по имени Пирс Тиот тоже имеет красивую бороду, но еще он имеет очень привлекательный фотопроект под названием «Will It Beard», который на прямую связан с такой современной модой.

Если перевести название проекта дословно, тогда это будет звучать как «Будет ли это борода». Работы проекта покажутся вам довольно забавными и привлекательными. Главным помощником мастера является его любимая супруга, которая очень помогает в начинаниях Пирса.

А идея создания проекта с бородой появилась после празднования Нового Года, где Пирс продемонстрировал как можно легко зафиксировать обыкновенные карандаши прямо в бороде.

Своими креативными снимками юноша делится в социальной сети Instagram.

Суть проекта в том, что на указанный e-mail интернет-пользователи высылают Пирсу задания: например, разместить на бороде упаковку конфет или накрутить ее на бигуди, воткнуть а нее сто зубочисток. И после того, как мужчина выполнит задание, они высылают ему деньги. Если же он не выполняет условие, то обязан перечислить спорную сумму «заказчику».

На необычный аккаунт за последнее время подписались 123 тыс. человек, и теперь Пирс не успевает принимать заказы.

Джерело: maximum.fm