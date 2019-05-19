Знаменитости показали селфи без макияжа: впечатляющие фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/ladygaga

Многим кажется, что звездами Голливуда не становятся, а рождаются: уж очень они идеальны на обложках журналов. Но, чтобы убедиться в обратном, достаточно увидеть их фото без макияжа

Выглядеть столь же привлекательно, как и знаменитые актрисы, при желании, может каждая женщина. Для этого нужна косметика и умение ею пользоваться.

Естественная красота, которая дается каждой женщине, не нуждается в толстых слоях косметики. Помады, туши, тени и румяна нужны лишь для того, чтобы подчеркивать эту красоту.

Все знаменитости любят макияж, но Леди Гага его просто обожает. Она бесстрашно преображается с помощью косметики. Вот также без страха и сомнения Гага решила разместить в Сети свою фотографию без грима.

Ни для кого не секрет, что Лили Коллинз наиболее узнаваема на красной ковровой дорожке, благодаря смелому выбору макияжа. До недавнего времени она размещала в Instagram свои фото в авангардном гриме. Но вдруг опубликовала это селфи без макияжа, полагая, что это может помочь ей продвинуть грядущий альбом Ciara, Beauty Marks.

Как основатель одного из самых инновационных косметических брендов, Рианна использует смелые решения при нанесении макияжа. Но это не означает, что она делает это и по выходным дням. Она выглядит великолепно, правда же?

Красная помада и яркая подводка для глаз Кристини Агилеры, почти так же узнаваемы, как ее легендарный фальцет, и являются частью фирменного образа певицы. Поэтому люди редко узнают ее без макияжа. Но она хороша и без него.

Джерело: joinfo.ua