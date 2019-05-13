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    Модель с витилиго Винни Харлоу показала идеальную фигуру на пляже в Майами

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    instagram / winnieharlowdaily - Модель с витилиго Винни Харлоу показала идеальную фигуру на пляже в Майами
    instagram / winnieharlowdaily

    Красотка порадовала поклонников новыми фотографыиями

    24-летняя супермодель Винни Харлоу, которая является ярким примером того, как превратить свои «недостатки» в козыри и быть одной из самых востребованных девушек в современном модельном бизнесе, снова за работой. Харлоу в компании Жасмин Сандерс и Даниэль Херрингтон, вместе с ней ставшими звездами нового Sports Illustrated Swimsuit, прибыли в Майами на мероприятие в честь очередного выпуска издания и коротали время до вечеринки на пляже.

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    Модель с витилиго Винни Харлоу показала идеальную фигуру на пляже в Майами
    Модель с витилиго Винни Харлоу показала идеальную фигуру на пляже в Майами
    Модель с витилиго Винни Харлоу показала идеальную фигуру на пляже в Майами
    Модель с витилиго Винни Харлоу показала идеальную фигуру на пляже в Майами
    Модель с витилиго Винни Харлоу показала идеальную фигуру на пляже в Майами
    Модель с витилиго Винни Харлоу показала идеальную фигуру на пляже в Майами
    Модель с витилиго Винни Харлоу показала идеальную фигуру на пляже в Майами
    Модель с витилиго Винни Харлоу показала идеальную фигуру на пляже в Майами
    Модель с витилиго Винни Харлоу показала идеальную фигуру на пляже в Майами
    Модель с витилиго Винни Харлоу показала идеальную фигуру на пляже в Майами
    Модель с витилиго Винни Харлоу показала идеальную фигуру на пляже в Майами
    instagram / winnieharlowdaily

    Напомним, Винни живет с витилиго - нарушением выработки меланина, но не любит, когда в прессе говорят, что она от него страдает: «Похоже, что я страдаю? Я живу полной жизнью, у меня все хорошо».

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