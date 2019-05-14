Ретро фотографии знаменитого уличного французского фотографа Раймона Депардона, который объехал полмира



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Увидеть мир глазами фотографа-профессионала всегда интересно

Особенно, если этот фотограф путешественник и ему интересно, как живут люди разных социальных слоёв в разных странах. Именно поэтому фотографии француза Раймона Депардона притягивают как магнит, и хочется пересматривать и снова и снова.

Раймон Депардон – один из самых знаменитых фотографов Франции, который всю свою жизнь посвятил кинематографу и фотосъёмке, прославившись после освещения конфликтов на Африканском континенте, переместился в Северную Америку, затем в Европу и Азию, а в итоге возвратился к тому, с чего начинал, – к съёмке идиллических пейзажей французских деревень и городских окраин.

Раймон Депардон родился во Франции в 1942 году. Фотографией начал увлекаться в возрасте 12 лет. После учёбы в городе Вильфранш-сюр-Сон в 1958 году он отправился в Париж и устроился помощником к фоторепортёру Луи Фушерону, показав ему свои ранние снимки. Тогда Депардон стеснялся своих крестьянских корней, а спустя годы признался, как сожалеет о том, что так и не сделал хорошей фотографии своего отца. Среди прочих достижений известен как автор официальных фотоснимков президента Франсуа Олланда.

«Думаю, фотография всегда была внутри меня. А когда я её обнаружил, она оказалась сильнее, и я целиком в неё погрузился», – Раймон Депардон

Начав подрабатывать репортёром в 16 лет, Депардон брался за любые задания. В 1960 году он присоединился к информационному агентству L’Agence Dalmas, а уже в 1966 стал сооснователем агентства Gamma, которое стало одним из крупнейших международных информационно-новостных фотоагентств мира. В 1978 году Депардон присоединился к Magnum Photos.

Параллельно с фотографической карьерой он начал снимать документальные фильмы. Первую короткометражку Депардон показал в 1969 году. Сейчас в его фильмографии десятки кинокартин, среди них восемнадцать полнометражных фильмов.

Депардон побывал во многих странах, в том числе в Чехии, Чаде, Бейруте, Боливии, Эфиопии, Колумбии, Чили, Японии, Вьетнаме, Афганистане, СССР, США, Аргентине, Италии. В итоге опубликовал сорок семь книг. Его главное направление в кино – документалистика, а в фотографии Депардон объял разные направления, испытал себя в качестве репортёра, фотографа знаменитостей, военного журналиста. Он говорит, что тема не всегда помогает фотографу, она как наручники.

«Я начинал с фотожурналистики, но меня всегда влекла поэзия, политика и, может быть, вера, что с помощью фотографии всё ещё можно что-то изменить», – Раймон Депардон.



Фотограф в свои 75 лет продолжает работать, но теперь он изменился. «Я стал спокойнее, – говорит он. – Раньше, когда мне было 30, я никогда не был доволен. Я никогда не был счастлив, гоняясь за реальностью, которая, по сути, неуловима. В какой-то момент мне пришлось замедлиться».





Джерело: Культурология