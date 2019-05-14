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    Фото

    Ретро фотографии знаменитого уличного французского фотографа Раймона Депардона, который объехал полмира

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    Ретро фотографии знаменитого уличного французского фотографа Раймона Депардона, который объехал полмира

    Увидеть мир глазами фотографа-профессионала всегда интересно

    Особенно, если этот фотограф путешественник и ему интересно, как живут люди разных социальных слоёв в разных странах. Именно поэтому фотографии француза Раймона Депардона притягивают как магнит, и хочется пересматривать и снова и снова.

    Раймон Депардон – один из самых знаменитых фотографов Франции, который всю свою жизнь посвятил кинематографу и фотосъёмке, прославившись после освещения конфликтов на Африканском континенте, переместился в Северную Америку, затем в Европу и Азию, а в итоге возвратился к тому, с чего начинал, – к съёмке идиллических пейзажей французских деревень и городских окраин.

    Раймон Депардон родился во Франции в 1942 году. Фотографией начал увлекаться в возрасте 12 лет. После учёбы в городе Вильфранш-сюр-Сон в 1958 году он отправился в Париж и устроился помощником к фоторепортёру Луи Фушерону, показав ему свои ранние снимки. Тогда Депардон стеснялся своих крестьянских корней, а спустя годы признался, как сожалеет о том, что так и не сделал хорошей фотографии своего отца. Среди прочих достижений известен как автор официальных фотоснимков президента Франсуа Олланда.

    «Думаю, фотография всегда была внутри меня. А когда я её обнаружил, она оказалась сильнее, и я целиком в неё погрузился», – Раймон Депардон 

    Начав подрабатывать репортёром в 16 лет, Депардон брался за любые задания. В 1960 году он присоединился к информационному агентству L’Agence Dalmas, а уже в 1966 стал сооснователем агентства Gamma, которое стало одним из крупнейших международных информационно-новостных фотоагентств мира. В 1978 году Депардон присоединился к Magnum Photos.

    Параллельно с фотографической карьерой он начал снимать документальные фильмы. Первую короткометражку Депардон показал в 1969 году. Сейчас в его фильмографии десятки кинокартин, среди них восемнадцать полнометражных фильмов.

    Депардон побывал во многих странах, в том числе в Чехии, Чаде, Бейруте, Боливии, Эфиопии, Колумбии, Чили, Японии, Вьетнаме, Афганистане, СССР, США, Аргентине, Италии. В итоге опубликовал сорок семь книг. Его главное направление в кино – документалистика, а в фотографии Депардон объял разные направления, испытал себя в качестве репортёра, фотографа знаменитостей, военного журналиста. Он говорит, что тема не всегда помогает фотографу, она как наручники.

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    Ретро фотографии знаменитого уличного французского фотографа Раймона Депардона, который объехал полмира
    Ретро фотографии знаменитого уличного французского фотографа Раймона Депардона, который объехал полмира
    Ретро фотографии знаменитого уличного французского фотографа Раймона Депардона, который объехал полмира
    Ретро фотографии знаменитого уличного французского фотографа Раймона Депардона, который объехал полмира
    Ретро фотографии знаменитого уличного французского фотографа Раймона Депардона, который объехал полмира
    Ретро фотографии знаменитого уличного французского фотографа Раймона Депардона, который объехал полмира
    Ретро фотографии знаменитого уличного французского фотографа Раймона Депардона, который объехал полмира
    Ретро фотографии знаменитого уличного французского фотографа Раймона Депардона, который объехал полмира
    Ретро фотографии знаменитого уличного французского фотографа Раймона Депардона, который объехал полмира

    «Я начинал с фотожурналистики, но меня всегда влекла поэзия, политика и, может быть, вера, что с помощью фотографии всё ещё можно что-то изменить», – Раймон Депардон.

    Фотограф в свои 75 лет продолжает работать, но теперь он изменился. «Я стал спокойнее, – говорит он. – Раньше, когда мне было 30, я никогда не был доволен. Я никогда не был счастлив, гоняясь за реальностью, которая, по сути, неуловима. В какой-то момент мне пришлось замедлиться». 

    Джерело: Культурология

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