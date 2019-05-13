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    Шоу-биз

    Кейт Мосс превратила свою спальню в тропический лес

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    <span>Кейт Мосс</span> - Кейт Мосс превратила свою спальню в тропический лес
    Кейт Мосс
    Legion-Media

    45-летняя модель, думая над дизайном, вдохновилась тропическим лесом

    Кейт Мосс решила сделать ремонт в своем роскошном особняке, который располагается на северо-западе Лондона. Обновление жилища она начала с собственной спальни. Модель превратила ее в настоящие тропические джунгли.

    В комнате Кейт установлена огромная кровать с балдахином из темного дерева. На обоях изображен бамбук, а на шторах экзотические растения. Также в спальне много предметов декора — подушки с тигровым принтом, светильники в форме ананаса, зеркало с имитацией лиан и многое другое.

    Знакомый модели рассказал изданию The Sun, что Кейт давно хотела сделать что-то необычное в интерьере: «Кейт долго думала о дизайне дома и спальни. Ей хотелось чего-то такого, что вызовет вау-эффект. И у нее это получилось».


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    Недавно папарацци заметили Кейт и ее молодого бойфренда Николая фон Бисмарка в Лондоне. Пара посетила гала-концерт в Национальной портретной галерее. Гостями этого мероприятия также стали члены британской королевской семьи.

    Джерело: graziamagazine.ru

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