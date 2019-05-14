  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Самые сексуальные платья на Каннском кинофестивале 2018: фото знаменитостей

    • Розсилка
    Самые сексуальные платья на Каннском кинофестивале 2018: фото знаменитостей
    vogue.ua

    Вспоминаем самые сексуальные образы на красной ковровой дорожке в рамках Каннского кинофестиваля 2018 — от Ирина Шейк до Кендалл Дженнер

    14 мая стартует Каннский кинофестиваль 2019 года. 72-й Каннский кинофестиваль пройдет на набережной Круазет. Как и в прошлом году, фестиваль продлится 11 дней.

    В 2019 году жюри Каннского кинофестиваля возглавит мексиканский кинорежиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, лауреат премии «Оскар» за фильмы «Бердмэн» и «Выживший». Отношения Иньярриту и Канн длятся уже почти 20 лет, начиная с его дебютного фильма «Сука любовь», который он представил на фестивале в 2000 году. 

    «Канны – это фестиваль, который был важен для меня с самого начала моей карьеры. Я взволнован, что вернусь в этом году и стану главой жюри. Кинематограф проходит по венам планеты, а этот фестиваль всегда был его сердцем», – так метафорично прокомментировал Иньярриту свое назначение.

    Вместе с ним начнется и марафон роскошных образов на красной дорожке у Дворце фестивалей, которая всегда отличалась особой торжественностью и размахом. 

    Знаменитости сражаются не только за главный приз — «Золотую пальмовую ветвь», но и участвуют в негласном соревновании за самый яркий образ.

    1 з 22
    на весь екран згорнути
    Кендалл Дженнер
    Сара Сампайо
    Джоан Смоллс
    Белла Хадид
    Наташа Поли
    Леа Сейду
    Ирина Шейк
    Стелла Максвелл
    Тони Гаррн
    Изабель Гулар
    Кендалл Дженнер
    Алессандра Амбросио
    Стелла Максвелл
    Изабель Гулар
    Изабель Гулар
    Лаис Рибейро
    Петра Немцова
    Ирина Шейк
    Джоан Смоллс и Жасмин Тукс
    Дафна Груневельд
    Раика Оливейра

    Так, девушки на прошлогоднем кинофестивале надевали как полупрозрачные платья, так и образы с провокационным разрезом у бедра и наряды со смелым декольте. 

    Джерело: vogue.ua

    Читайте також
    знаменитости мода и красота фотография фестиваль Каннский кинофестиваль самые сексуальные Оскар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ