Самые сексуальные платья на Каннском кинофестивале 2018: фото знаменитостей



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Вспоминаем самые сексуальные образы на красной ковровой дорожке в рамках Каннского кинофестиваля 2018 — от Ирина Шейк до Кендалл Дженнер

14 мая стартует Каннский кинофестиваль 2019 года. 72-й Каннский кинофестиваль пройдет на набережной Круазет. Как и в прошлом году, фестиваль продлится 11 дней.

В 2019 году жюри Каннского кинофестиваля возглавит мексиканский кинорежиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, лауреат премии «Оскар» за фильмы «Бердмэн» и «Выживший». Отношения Иньярриту и Канн длятся уже почти 20 лет, начиная с его дебютного фильма «Сука любовь», который он представил на фестивале в 2000 году.

«Канны – это фестиваль, который был важен для меня с самого начала моей карьеры. Я взволнован, что вернусь в этом году и стану главой жюри. Кинематограф проходит по венам планеты, а этот фестиваль всегда был его сердцем», – так метафорично прокомментировал Иньярриту свое назначение.

Вместе с ним начнется и марафон роскошных образов на красной дорожке у Дворце фестивалей, которая всегда отличалась особой торжественностью и размахом.

Знаменитости сражаются не только за главный приз — «Золотую пальмовую ветвь», но и участвуют в негласном соревновании за самый яркий образ.

Так, девушки на прошлогоднем кинофестивале надевали как полупрозрачные платья, так и образы с провокационным разрезом у бедра и наряды со смелым декольте.

Джерело: vogue.ua